Corpos com marcas de tiros são encontrados dentro de vala no bairro do Canela

Os corpos de dois homens, sem identificações formais, foram encontrados com marcas de tiros no interior de um vala na Avenida Reitor Miguel Calmon, no bairro do Canela, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (22).

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídio e Proteção Pessoa (Silc/DHPP) está no local e já expediu as guias para remoção e perícia

Ainda não há informações sobre circunstâncias, autoria e motivação do crime. O caso é apurado pelo DHPP.