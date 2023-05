Corpos de dois homens são achados perto do Parque Tecnológico da Bahia

Os corpos de dois homens foram encontrados, nesta segunda-feira (15), na Avenida 29 de Março, no Trobogy, em Salvador, perto do Parque Tecnológico da Bahia. Conforme a Polícia Militar, a informação fora recepcionada por agentes da 50ª CIPM, que constataram o fato no local.

A inexistência de documentos impediu a identificação imediata das vítimas Os corpos, que apresentavam marcas de disparos de armas de fogo, estavam na Rua Mundo, umas das vias internas do parque Tecnológico.

Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção dos corpos.

Autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.