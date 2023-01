Corpos de mãe e filho são achados em lagoa no oeste da Bahia

Dois corpos foram encontrado em uma lagoa no povoado de Caboré, em Xique-Xique, no oeste da Bahia, na quinta-feira (5). As vítimas foram identificadas como Ivanilda da Silva Sousa, de 63 anos, e Ernande da Silva Sousa, de 37, mãe e filho.

Segundo a polícia, o caso é investigado como um duplo homicídio. Mãe e filha foram mortos a tiros depois de sofrerem uma emboscada que atraiu os dois até a ilha do Caboré. Um suspeito está sendo procurado - o nome dele não foi informado.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê.

A delegacia de Xique-Xique investiga o crime.