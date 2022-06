Corpos encontrados na Amazônia estavam amarrados em árvore e em lugar remoto

As buscas ao jornalista inglês Dom Phillis e ao indigenista Bruno Pereira levaram às equipes a encontrar dois corpos, que teriam sido encontrados amarrados a uma árvore, de acordo o jornal britânico The Guardian. A informação teria sido passada aos familiares do jornalista pelo embaixador do Reino Unido no Brasil.

"Ele disse que queria que soubéssemos que ... eles tinham encontrado dois corpos", disse Paul Sherwood, cunhado de Phillips.

"Ele não descreveu o local e apenas disse que era na floresta tropical e que estavam amarrados a uma árvore e que ainda não tinham sido identificados".

Nesta segunda (13), Alessandra Sampaio, esposa do jornalista, afirmou que o corpo dele e o do indigenista Bruno Araújo Pereira foram encontrados. Eles estavam desaparecidos desde dia 5 de junho na região da Amazônia.

A informação chegou após a polícia, na noite de domingo (12), confirmar que os pertences encontrados na região de busca pertenciam aos homens.

Em seu perfil no Instagram, a Univaja, na manhã de hoje, negou a informação de que corpos foram encontrados na região de buscas. “Informamos que não é verdadeira a informação de que foram encontrados corpos nas áreas de busca. Acabamos de confirmar com nossa equipe de campo”.

As autoridades brasileiras também não confirmaram as informações até o momento.