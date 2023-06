Corpus Christi: fiéis baianos mantém tradição dos tapetes feitos à mão

A chuva impediu a confecção do tradicional tapete de Corpus Christi na celebração deste ano na Catedral Basílica de Salvador, no Centro Histórico. Mas onde o aguaceiro não chegou, os fiéis mantiveram a tradição viva. Tanto na capital baiana, como na Região Metropolitana e nas cidades do recôncavo, nesta quinta-feira (08).

No Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro do Imbuí, e na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Stella Maris, os fiéis produziram os tapetes dentro das igrejas. Na Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, em Plataforma, a confecção começou às 7h30 da manhã e o tapete também ficou na parte interna do local.

A Igreja Sagrada Família, Cúria Metropolitana de Salvador, no Garcia, teve todo o corredor coberto com a tapeçaria ornamentada. Todos os bancos foram ocupados pelos fiéis que foram prestigiar o trabalho e celebrar o dia.

Foto: Marina Silva/ CORREIO

A origem dos tapetes coloridos veio de Portugal e foi trazido para o Brasil durante a colonização. A tradição relembra o momento em que Jesus foi acolhido em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas para a tão aguardada chegada dele. Além da presença dos tapetes decorando os santuários, a manhã de feriado em Salvador começou com missas nas igrejas católicas.

A abertura foi feita pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, na Catedral Basílica de Salvador. “Nós hoje precisamos valorizar mais essa doação da própria vida como expressão de amor, de serviço e sobretudo de compromisso pela construção da paz”, disse o Cardeal em entrevista à TV Bahia.

Interior

Em Luís Eduardo Magalhães, na região oeste do estado, um grupo de religiosos produziu um tapete de trinta metros em frente à Gruta Nossa Senhora Aparecida. A tradição já existe há cerca de trinta anos.

Em Feira de Santana, Itabuna e Juazeiro, os fiéis também acordaram cedo para fazer a tapeçaria ornamentada. Foram utilizadas flores, serragem coloridas e outros produtos para produzi-los.