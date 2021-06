Corpus Crhisti: ao menos 10 cidades baianas proíbem venda de bebidas no feriado

O feriado é santo, mas a parte profana não será totalmente vivida em pelo menos 10 cidades baianas com aumento de casos de covid-19. Em Lauro de Freitas, Ribeira do Pombal, Coronel João Sá, Pedro Alexandre, Monte Santo, Adustina, Olindina, Guanambi, Pindaí e Paulo Afonso, por decreto das prefeituras, a venda de bebidas alcoólicas está proibida.

Segundo as gestões municipais, a decisão visa evitar aglomerações e frear o avanço da covid-19 na Bahia. O princípio que embasa a medida está no fato de que, quando as pessoas bebem, ficam sem máscara e mais suscetíveis a não cumprirem o isolamento social, um cenário propício para o aumento da contaminação.

“Nós sabemos que toda restrição gera o sacrifício de algum setor comercial ou econômico. Mas, infelizmente, o que nós percebemos é que, com a liberação das bebidas alcoólicas e bares em funcionamento, a aglomeração se torna incontrolável. Não tem outro termo para definir melhor essa situação”, explica Roberta Gonçalves Mota, secretária de Saúde de Guanambi.

Por lá, a proibição da venda de bebidas começou nessa quarta-feira (2) e vai até às 5h dessa segunda-feira (7), bem no período do ‘feriadão’. “Estamos batendo recorde de atendimento no pronto-atendimento covid desde segunda-feira e é preciso que busquemos caminhos para mantermos o controle na disseminação do vírus. Nossas equipes estão cansadas, mas elas não parar de trabalhar. Agora, precisamos que a população faça sua parte”, pede.

Leia mais: Bar é interditado em Juazeiro por descumprir medidas restritivas

Em Ribeira do Pombal, a proibição também vai até o fim do feriadão. Mas lá, desde o dia 14 de maio que nenhuma bebida alcoólica pode ser comprada no município. A assistente social Arlene Chaves, 69 anos, não dispensa uma cervejinha, mas revela estar de lei seca durante esse período. “É claro que fico com saudades, mas quando isso acabar, a gente bebe. Por enquanto, fico com um refrigerante, um suco e bebidas mais saudáveis”, diz. Ela é a favor da medida.

“Concordo plenamente, pois é com as bebidas que começam as aglomerações. O povo vai para chácara, fazenda e termina aglomerando. Os comerciantes ficam insatisfeitos, mas a cidade estava com um alto índice de contaminados e já está diminuindo, graças a Deus e a essas medidas”, diz.

Em surto, com seus 50 mil habitantes, Ribeira do Pombal chegou a ser a quinta cidade da Bahia com mais casos ativos de covid-19 e teve que entrar em lockdown. Segundo a prefeitura, graças a essas medidas, em 10 dias, os casos ativos caíram em 20% e as novas confirmações diminuíram 40%.

Leia mais: Feriadão terá medidas restritivas em Salvador; veja o que muda

Paulo Afonso também enfrenta fase difícil e apostou na “lei seca”

No norte da Bahia, a cidade de Paulo Afonso tem vivido dias difíceis. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o município é o terceiro do estado com mais casos ativos. São 458, no total, atrás apenas de Salvador e Feira de Santana, as duas maiores cidades da Bahia. Por lá, a venda de bebidas alcoólicas, assim como outras medidas mais restritivas, está válida até o domingo (6).

“Tivemos que tomar essa decisão visto os números dos últimos dias: 100% de lotação nos leitos, mais atendimentos nas UPAs, novos óbitos... não podemos ficar de braços cruzados. Temos que combater o vírus e inibir a circulação das pessoas. Peço que toda a população nos ajude”, diz o secretário interino de Saúde de Paulo Afonso, Adonel Júnior.

Em Olindina, no Nordeste da Bahia, o Secretário de Saúde Ivan Matheus Peixoto explicou que a decisão de proibir a venda de bebidas foi tomada junto com o governo estadual. Lá, a medida também vai até o fim do feriadão. “O governo da Bahia e nós entendemos que essa medida ajuda a evitar reuniões e, por consequência, aglomerações, um dos principais vetores de transmissão do coronavírus. Em feriados e períodos festivos, as pessoas tendem a se amontoar”, disse.

Leia mais: Xô, covid! Cidades baianas endurecem medidas para frear aumento de casos

A empresária Thâmara Santana, 22 anos, trabalha no supermercado da família, em Olindina. Ela também bebe e, mesmo assim, é a favor da medida. “É o certo mesmo. Aqui aumentou muito os casos. A quantidade de óbitos cresce a cada dia e a população não tem consciência. Eu concordo com a proibição e acho que todos devem cumprir”, defende.

Thâmara também relata sofrer pressão da população para que descumpra o decreto municipal. “A gente não pode vender, pois a multa é enorme. Agora a população não aceita, chega já reclamando, acha ruim... eles querem que a gente venda de qualquer jeito. Dizem que já tem que ficar em casa e não podem nem tomar uma cervejinha. Mas a verdade é que está chegando a época de São João e o povo não respeita mesmo, querem fazer farra”, diz.

Thãmara trabalha num supermercado de Olindina (Foto: arquivo pessoal)

Lauro de Freitas também quer evitar aglomerações

Na Região metropolitana de Salvador, a cidade de Lauro de Freitas é outra que vai proibir a venda de bebidas. Lá, a restrição começa na noite dessa quinta-feira, às 20h, e vai até o fim do feriadão, na segunda. O técnico em química Lucas Rodrigues, 23 anos, reduziu o consumo de bebida durante a pandemia e só vê a proibição com bons olhos.

“Na minha rua, todo fim de semana tem festa. Não parece que estamos numa pandemia. Só minha família que fica trancada em casa e sai apenas para trabalhar. Seia bom que cada um bebesse em sua casa. Não deveríamos chegar ao ponto de ter que proibir a venda de bebidas. Falta consciência, educação e empatia das pessoas. É triste e revoltante”, lamenta.

Em nota, a Sesab confirmou que a proibição da venda da bebida alcoólica tem como objetivo evitar aglomeração e, assim, a propagação do vírus. A pasta também aproveitou para alertar que, se a as taxas de ocupação dos leitos de UTI permanecerem acima de 75% em todas as regiões até amanhã (4), a venda de bebida com álcool estará proibida em todo o estado, a partir das 20h da sexta até às 5h da segunda, como definido em decreto.

Especialistas divergem sobre a efetividade da medida

Imunologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz/Instituto Gonçalo Moniz (Fiocruz Bahia) e da Rede CoVida, além de professora da Faculdade de Medicina da Ufba, Viviane Boaventura concorda com a proibição da venda. “É uma estratégia adotada como uma forma de diminuir aglomeração, festas e paredão. E, sim, qualquer tipo de aglomeração precisa ser evitado nesse momento. Estamos entrando numa situação crítica, com aumento de casos”, explica.

Já a coordenadora do curso de medicina do campus Eunápolis da Rede UniFTC, a epidemiologista Lucélia Magalhães é crítica das medidas que proíbem a venda de bebidas alcoólicas. “Eu não conheço nenhum estudo que compare o impedimento da venda de bebidas alcoólicas com a diminuição da transmissibilidade de covid e, consequentemente, diminuição de casos e mortes”, argumenta. Ela acredita que, depois que a restrição se prolonga, haverá o crescimento do mercado ilegal, já que o consumo de bebidas não está proibido.

Por sua vez, o infectologista da SOS Vida, Matheus Todt, defende que a proibição de bebida pode ser uma medida eficaz se acompanhada com outras iniciativas. “É uma medida que funciona num contexto de aumento de restrições. Não há 100% de certeza da sua efetividade, pois, de fato, não há um estudo. Mas é algo que faz sentido, pois visa restringir a mobilidade das pessoas”, diz.

Quanto ao crescimento do mercado ilegal no período de restrições, o médico acredita que isso não deve ser levado em conta no momento. “Tem um mercado ilegal para muitas coisas. Sempre vão haver contravenções. A fiscalização é importante para evitar isso. E a população precisa ser influenciada a aderir bem as medidas. o que não vem acontecendo”, relata.

Cidades com venda de bebidas alcoólicas proibidas por decreto municipal:

Coronel João Sá - até 3 de junho;

Paulo Afonso - até 6 de junho ;

Lauro de Freitas – até 7 de junho;

Ribeira do Pombal - até 7 de junho;

Monte Santo - até 7 de junho está proibida a venda para consumo no local. A pessoa pode, no entanto, comprar sua bebida e levar para beber em casa;

Olindina - até 7 de junho;

Guanambi - até 7 de junho;

Pindaí - até 7 de junho;

Adustina - até 12 de junho;

Pedro Alexandre - até 15 de junho;

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.