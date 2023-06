Corredor da Vitória ganha confeitaria em casarão histórico do século XIX; saiba mais

A história do Solar Cunha Guedes, antiga sede do tradicional Clube Fantoches da Euterpe, fundado em 1884, no Corredor da Vitória, se mistura, desde a última segunda-feira (12), com a história pessoal da gaúcha Ketin Cavalheiro, radicada em Salvador há 17 anos.

O imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônico Histórico Nacional (Iphan), hoje um espaço para eventos e cerimoniais, é a mais nova casa d'A Gauchinha Confeitaria, marca iniciada em 2014 pela empresária, durante o tempo em que morou na Irlanda. De família do ramo da alimentação, não demorou para a brasileira ganhar o coração, principalmente dos conterrâneos saudosos. Seu Bolo de Cenoura, por exemplo, foi logo classificado como o "Melhor Bolo de Cenoura da Vida".

"Eu não sei dizer exatamente se o bolo estava tão maravilhoso assim, ou se era a tal da abstinência de brigadeiro", brinca a confeiteira, que se dedica exclusivamente a delícias como tortas, bolos, cookies e palhas italianas variados desde 2020, depois de 14 anos na área de turismo.

De volta ao Brasil, "a gauchinha que está vendendo bolos deliciosos" foi ganhando fama entre os vizinhos e, assim, a vida de Ketin ficou mais doce. Em dezembro de 2021, ela abriu seu ateliê de produção e, um ano depois, criou oficialmente a marca d'A Gauchinha Le Petit Café, dentro de uma loja de Decoração em Alphaville.

A unidade no Cunha Guedes, a segunda da marca, tem entre os destaques apontados pela própria Ketin, a clássica torta Red Velvet, o Bolo Dueto (na foto acima, com massa de cacau, recheio de brigadeiro de chocolate ao leite e de brigadeiro de Ninho) e o Bolo Twix (bolo amanteigado recheado de brigadeiro ao leite e uma camada de doce de leite com pedacinhos de Twix e caramelo). O espaço funcionará, por enquanto, de terça a sábado, das 10h às 18h.

Leia mais em Alô Alô Bahia