Corredor se ajoelha na linha de chegada para agradecer e perde o 1° lugar; veja

O que parecia ser uma vitória tranquila acabou com um final inusitado durante a prova de corrida Track e Field Run Series, realizada no último domingo (8), em Salvador.

Na disputa dos 5 km, o corredor que liderava a prova decidiu ajoelhar na linha de chegada para fazer um agradecimento e acabou sendo ultrapassado pelo atleta que vinha na sequência.

Em vídeo da chegada dos corredores, é possível ver o momento em que o atleta de camisa azul, que está na liderança, abaixa para agradecer e é ultrapassado pelo de camisa branca, caindo para a segunda colocação.

Veja o momento da ultrapassagem:

A prova Track & Field Run Series foi disputada no Rio Vermelho. O corredor que conseguiu a ultrapassagem no último instante e ficou com o primeiro lugar foi Alcivam Guimarães, que registrou o tempo de 16min37s. Com um segundo de diferença, Túlio Pereira ficou com o segundo lugar e tempo de 16min38s. Tiago Silva fechou o pódio com 16min41s.