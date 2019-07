CORREIO de hoje traz as revistinhas Coquetel

As revistas de passatempo nunca saem de moda. Dona Ajurimar Barroso, 71, por exemplo, tira um tempo do dia para se distrair com caça palavras. Internada durante quatro meses, não largou as revistinhas por um segundo. “Eu esquecia que estava no hospital”, justifica a aposentada que já está animada para comprar a edição de amanhã do CORREIO que vem acompanhado das revistinhas Coquetel.

Durante o mês de julho, o Jornal CORREIO está com duas campanhas para seus leitores. Nesta quinta (17), os leitores que adquirirem o jornal vão levar para casa um dos 8 exemplares da revista de passatempos Coquetel que conta com cruzadinhas, caça palavras, criptogramas, sudoku e desafios de lógica.

O objetivo da campanha é incentivar as ações cognitivas dos seus leitores, estimular as pessoas da terceira idade e acima de tudo incentivar a leitura, contribuindo para o aprendizado e proporcionando conhecimento e diversão.

Com o tempo, o nosso cérebro vai perdendo a sua capacidade produtiva que foi sendo criada ao longo da vida e segundo o neurologista Antônio Andrade, as palavras cruzadas e todos esses passatempos que necessitam de uma atenção maior da nossa parte, são uma forma de estimular as funções como visão, memória e todas as funções cerebrais. “A gente nasce sem essa função cerebral ligada a parte frontal e com o tempo vai desenvolvendo. Você vai ter a capacidade de planejar e quando envelhecemos perdemos isso pelo grau de atrofia”, explica o médico.

Revista Coquetel volta a encarta o jornal CORREIO nesta quinta (17) (Foto: Divulgação)

A estudante Gabriela Dutra, 25, é uma fã dos exercícios de passatempo, ela conta que não é uma colecionadora, mas está sempre comprando a Coquetel e fazendo os passatempos de revistas e jornais. Gabriela explica que se sente mais concentrada e consegue ter um raciocínio mais rápido por conta desses passatempos, além de ser um calmante e uma ótima forma de aprender coisas novas. “Eu sou muito mais concentrada nas coisas que eu faço, principalmente estudar, fico mais concentrada, consigo ter um raciocínio rápido, entender a matéria de um jeito mais fácil e associar as coisas também”, afirma a estudante.

Nas bancas de jornais e nos ônibus de Salvador, esses pequenos exemplares são um sucesso, não só entre os leitores, mas entre quem vende também. José Justino, 62, é dono de uma banca no Centro da cidade e achou uma boa ideia a campanha do CORREIO. Segundo ele a primeira parte da campanha foi um sucesso e vendeu bastante. Justino lembra que os médicos já estão indicando que os idosos façam esses exercícios para uma “higiene mental” e conta que sempre que tem um tempinho ele passa seu tempo com uma revistinha Coquetel.

Nesta quinta (17) serão distribuídos novos exemplares, mas só para os leitores que comprarem o jornal nas bancas. Depois da revista Coquetel, o CORREIO encarta o álbum da famosa boneca LOL, junto com um porta card, seis figurinhas e um pôster, no próximo dia 25.

Com a supervisão da editora Ana Cristina Pereira*