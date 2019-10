CORREIO desta terça (8) encarta CD do cantor Carlos Gomes

Ele tem o mesmo nome do mais importante compositor de ópera brasileiro: Carlos Gomes. Além do nome, eles têm em comum o estado de São Paulo. Enquanto o autor da ópera O Guarani nasceu em Campinas, o Carlos Gomes que está lançando o CD Esperando Você na edição desta terça-feira do CORREIO nasceu na pequena cidade de Miguelópolis.

Com 35 mil cópias, o disco autoral é puxado pelas músicas românticas Fato Consumado e Vinho Antigo, ambas em parceria com Duda Batista, Esta última embalou o clipe de divulgação do lançamento. Conhecido como “a voz de veludo”, a história desse artista vai muito além da música, como ele fez questão de relatar.

“Vim de uma família muito humilde, tive uma infância difícil, passamos muitas dificuldades, meu pai e meus tios eram borracheiros”, diz Carlos

Ele conta que, quando pequeno, ficava observando um dos seus tios, Vicente Jesus Fernandes, o “Tio Zuis”, que também era borracheiro, mas que gostava muito de cantar.

“Ele participava de uma bandinha que fazia muito sucesso na cidade. Como tinha muitos festivais na época, ele sempre participava, e sempre ganhava em primeiro lugar com as músicas de sucesso da época. Isso me incentivou a cantar”, conta Carlos Gomes, que se define como um cantor romântico que gosta de cantar boleros. Em seus shows, confessa, costuma interpretar canções de artistas como Altemar Dutra, Nelson Gonçalves e Cartola.

Mundo Agrícola

Mas a música demorou a entrar em sua vida. Ele se tornou empresário no ramo de compra e venda de máquinas agrícolas, com uma loja na cidade de Maringá, interior do Paraná, e outra em Luis Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Foi aí que as coisas começaram a clarear. Carlos já tinha gravado um disco em Brasília, onde montou uma banda para acompanhá-lo. Mas deu tudo errado.

“Esse disco [anterior ao que sai no CORREIO], eu banquei do próprio bolso e gastei cerca de R$ 450 mil reais. Mas por ser inexperiente, cometi muitos erros, montei várias bandas, pagava salário aos músicos mesmo fazendo poucos shows”, recorda.

E confessa ter sofrido muitas decepções: “Como eu era amador, ficou meio complicado. Não era o meu ramo. Além do que esse mundo da música é muito complicado. Tem muita malandragem. Mas eu fui aprendendo”.

A chegada no interior da Bahia o aproximou do jovem empresário Luis Pedro Junior, filho de um experiente produtor de eventos, que o orientou nesse novo recomeço, montando uma banda profissional até chegar ao lançamento no CORREIO.

Carlos Gomes segue tocando o sonho de ser artista e a realidade de empresário. Durante a semana, ele toca o barco e a noite ensaia com a banda no estúdio que construi com equipamentos de última geração. Ao mesmo tempo, o cantor diz que vai preparando o filho para comandar sua empresa, porque ai vai sobrar mais tempo para ele meter “o pé na estrada”. Ele é pai de três mulheres: Natália, Angelina e Michele e de um homem, Carlos Alexandre. Animado, ele está com a agenda bem movimentada esta semana em Salvador, fazendo a divulgação do CD.