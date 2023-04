CORREIO e Alô Alô Bahia movimentam Salvador com fórum empresarial sobre questões ambientais, sociais e de governança corporativa  

Salvador receberá segunda edição do Fórum ESG promovido pelo Jornal CORREIO e site Alô Alô Bahia (Foto: @crdrone/divulgação)

O Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia se uniram mais uma vez para a realização do Fórum ESG Salvador, que terá sua segunda edição em maio, promovendo debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”, que se referem a questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de debater formas para tornar os setores privado, público e a sociedade civil mais engajados com estes propósitos.





Renata de Magalhães Correia, diretora do CORREIO (Foto: Divulgação)

“O sucesso de público nos dois dias de evento no ano passado, somado ao fato de as inscrições terem encerrado rapidamente, provaram como este tema é relevante para a sociedade. Nossa expectativa, enquanto veículo de comunicação, é imergir ainda mais nos assuntos relacionados ao ESG”, declara a diretora do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia.

Para o diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia, Rafael Freitas, assumir mais uma vez a realização do evento reforça o compromisso do portal com o público, em geral, e com o empresariado, em particular. “O fórum já se consolidou como um disseminador das boas práticas para líderes que encontram na iniciativa um reforço para o que já vêm praticando em suas empresas”.





Isaac Edginton, presidente da Saltur (Foto: Divulgação)

O fórum, que no ano passado ocorreu no Porto Salvador, terá novamente a curadoria dos dois veículos de comunicação e reunirá especialistas com ampla visão do universo das empresas, além de contar com a participação de gestores do setor público. “O Fórum ESG é uma oportunidade extraordinária para pessoas e organizações poderem se atualizar sobre o que há de novo sobre estes temas e, ao mesmo tempo, trocar ideias, consolidar conceitos e alinhar estratégias na direção de modelos de negócios que possam contribuir com o desenvolvimento do ESG no Brasil”, destaca o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Grandes marcas e empresas atuantes na Bahia já sinalizaram a participação no evento, fato comemorado pela gerente Comercial e de Marketing do Jornal CORREIO, Luciana Gomes. “Ter parceiros que entendam a relevância do fórum prova não só que este é um tema fundamental e necessário, como reflete a importância dos veículos de comunicação envolvidos”. “Este é mais um desafio que assumimos dentro do nosso cronograma de atividades e tenho a certeza que vamos superar os resultados do ano passado, realizando mais um projeto de sucesso”, completa o diretor Comercial do Alô Alô Bahia, Victor Carvalho.