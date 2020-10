CORREIO e Google fecham parceria inédita de curadoria de matérias para leitores

Um novo tipo de experiência de consumo de notícias online começou na quinta-feira (2). E os leitores do jornal CORREIO foram uns dos primeiros no mundo a ter acesso. Através de uma parceria com o Google, foi lançada inicialmente em alguns veículos do Brasil e Alemanha, a ferramenta Google News Showcase, aqui chamada de Destaques e que começou a funcionar na quinta-feira.

Trata-se de uma inovação na forma de oferecer publicações relevantes para as pessoas, por meio de uma curadoria de histórias multimídia. A ferramenta Destaques é composta por painéis de conteúdo e aparece, a princípio, no Google Notícias, no sistema operacional Android, e também no Google Discover, que se baseia nas atividades dos usuários na web e nos aplicativos móveis.

Essa ferramenta permite que os veículos possam agrupar matérias para que apareçam nos feeds dos leitores, oferecendo narrativas mais profundas e com mais contexto por meio do recurso de linha do tempo, tópicos e artigos relacionados. Assim, as publicações podem trazer mais detalhes, resumindo uma história complicada, incluindo um infográfico ou uma entrevista no centro de uma reportagem mais longa, por exemplo. A oferta de conteúdo vai levar em conta o idioma e região do usuário.

Outros elementos como vídeos e áudios serão incorporados em breve e usuários do sistema operacional iOS também terão acesso futuramente. Os leitores podem navegar pelo conteúdo dos veículos envolvidos no projeto e optar por seguir os seus preferidos. Dessa forma, sempre verão estes conteúdos primeiro no Google Notícias. Os aplicativos, então, direcionam o tráfego para os sites dos veículos.

"Estamos muito satisfeitos em participar deste lançamento. É uma iniciativa positiva do Google, uma ação clara e direta no sentido de favorecer veículos que produzem conteúdo relevante e criteriosamente bem apurado — algo que custa caro, mas cujo fortalecimento é de fundamental importância para que tenhamos uma sociedade bem servida de informações", comentou Juan Torres, coordenador de Inovação e Mídias Digitais do CORREIO.

Sem paywall

De acordo com o Google, o Destaques é um programa de licenciamento de notícias criado para para destinar pagamentos às publicações de conteúdo jornalístico de qualidade. Nesse novo modelo, o Google paga aos veículos para que as notícias que são publicadas nesses painéis tenham acesso irrestrito. Ou seja, os leitores que usarem o Google Notícias e o Discover não vão dar de cara com o paywall — o sistema de acesso pago que restringe as matérias. Nestas plataformas, os conteúdos são livres por meio de licenciamento do Google.

“Com o Destaques, o Google dá mais um passo para reforçar seus laços com os produtores de conteúdo jornalístico e com os nossos usuários no Brasil. Cada publicação tem uma área dedicada para reforçar sua identidade e voz editorial, atrair novos leitores e gerar mais tráfego para seus sites. Já os usuários ganham acesso livre a mais conteúdo de alta qualidade, selecionado pelo parceiro e licenciado pelo Google”, diz Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google.

A novidade chega primeiro para os leitores brasileiros e alemães. Só no Brasil, são mais de 20 veículos participantes, de cobertura nacional — como Folha de S. Paulo, Estadão, Veja, UOL, Band, Revista Piauí e Jovem Pan — ou regional/local — como o CORREIO, A Gazeta, Correio Braziliense, Estado de Minas, Folha de Boa Vista, Folha de Pernambuco, GZH, Gazeta do Povo, Jornal do Comércio RS, NSC Total, O Dia, O Tempo e Portal Correio.

Progressivamente, a ferramenta será expandida para mais de 200 outros países, como Argentina, Canadá, Reino Unido, Austrália, que também já assinaram a parceria. Índia, Bélgica e Holanda devem ser os próximos. O investimento global no projeto é de R$ 1 bilhão. O Google pontuou que o Destaques terá uma abrangência inédita e e se soma a outros esforços de licenciamento de conteúdo, como o Assine com o Google, Web Stories e notícias em áudio.

Juan Torres lembrou ainda o histórico de parceria do jornal com o Google e destacou a implementação do Assine com o Google, que facilitou o fluxo dos usuários no pagamento de assinaturas. “É muito importante para o nosso negócio porque torna esse fluxo mais amigável, melhora a experiência. É mais uma facilidade para o cliente quando ele tem um cartão cadastrado no Google e é bom, para nós, poder oferecer outra forma de pagamento”, explica.