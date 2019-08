CORREIO encarta álbum de figurinhas da L.O.L nesta terça (6)

Boa notícia para as crianças: nessa terça-feira (6), o CORREIO vai encartar gratuitamente, em parceria com a editora Panini, o álbum ilustrado L.O.L (Little Outrageous Littles) Surprise 2. Junto com o álbum, serão entregues seis figurinhas e um porta-cards.

A edição do jornal, que custa R$ 1,25, terá o preço mantido. No ano passado, no Dia das Crianças, o CORREIO encartou o primeiro álbum das bonequinhas.

A coleção é formada pelo livro ilustrado de 32 páginas, um porta-cards, um pôster, 204 figurinhas, sendo 36 especiais, e 50 cards para colecionar.

O álbum e as figurinhas estão divididos de acordo com as três séries especiais das bonecas - cada série representa uma coleção - e ainda conta com os diferentes clubes de que cada uma faz parte, como Conffeti Pop, Lil Sisters, com as irmãs mais novas das bonecas, Charm Fizz, Glitter Series, Pearl Surprise, além dos Pets, bichinhos de estimação que fazem parte da história.

O álbum ilustrado está disponível nas principais lojas de brinquedos e bancas de jornal de todo o país e no site: www.lojapanini.com.br, por R$ 9,90, custando R$ 2,50 cada envelope com quatro figurinhas, além de um card colecionável. Entre as figurinhas, há 18 Cromos #Surprise, que funcionam como uma “raspadinha”.

A parceria entre o CORREIO e a Panini já proporcionou aos leitores álbuns da Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro, entre outros. Nessa terça, serão encartados 40 mil álbuns no CORREIO. O Grupo Panini foi fundado na Itália há 57 anos.