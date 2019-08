Correio encarta o álbum oficial do Brasileirão nesta terça-feira

Todos os craques e times da atual temporada do Brasileirão eternizados em figurinhas. A principal competição do futebol nacional ganhou mais uma edição do álbum oficial. A Editora Panini lançou o livro ilustrado Brasileirão 2019, com clubes das Séries A e B, e o leitor do CORREIO foi presenteado. Quem adquirir o jornal nesta terça-feira (20), ganha o álbum sem ter que pagar nada a mais por ele.

Com mais de 70 páginas, a edição deste ano inclui figurinhas metalizadas especiais com imagens de taças, escudos e mascotes, além de curiosidades sobre o futebol feminino e destaques com lendas do futebol.

Os pacotes de figurinhas contêm cinco cromos e serão vendidos até o dia 8 de dezembro pelo valor de R$ 2,50 cada.