CORREIO encartará álbum da Boneca LOL na edição dessa terça-feira (6)

A edição da próxima terça-feira (6) do jornal CORREIO será especial para os fãs da Bonecas LOL. O álbum de figurinhas LOL Surprise 2 será encartado gratuitamente junto com os exemplares que chegam até as bancas.

São mais de 200 figurinhas para colecionar no livro ilustrado de 32 páginas, que ainda terá na sua coleção um porta-cards e um pôster especial das bonecas que são um fenômeno na internet.

No álbum os fãs colecionarão figurinhas de todo o universo LOL, com as três séries especiais das personagens, além da presença dos seus bichinhos de estimação que fazem parte da história.

Na edição especial, que terá 40 mil exemplares, o jornal manterá o preço de R$1,25.