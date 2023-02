CORREIO FOLIA: Leitores escolhem 'Carol', de Escandurras, como música do Carnaval de 2023

Com apenas 30 anos, Filipe Escandurras mostrou sua potência não só nas canetadas que escreve para vários artistas, mas também para conseguir ser o vencedor da enquete do Correio Folia com a canção 'Carol', escolhida pelos leitores como a música do Carnaval 2023. Ele recebeu 64% dos votos, contra 11% de 'Zona de Perigo' (Léo Santana) e 9% de 'Deixa eu botar meu boneco' (Oh Polêmico). Outras 27 candidatas estiveram na disputa. Foram 21.541 votos ao todo.

O cantor já é uma máquina de fazer sucessos desde a adolescência. Quando se trata de escrever músicas que vão ficar na cabeça das pessoas, Escandurras não mede esforços. No Instagram, que tem cerca de 500 mil seguidores, ele mostra suas composições. Carol, inclusive, foi uma delas. Começou na internet e tomou conta da galera.

Filipe Escandurras vai ganhar o troféu Correio Folia que foi confeccionado pelo artista plástico Menelaw Sete. Com madeira envelhecida, o profissional, que tem um atelier em um dos circuitos do Carnaval, no Pelourinho, conseguiu fazer vários instrumentos musicais para colocar na escultura.

"Abordei as cores do Carnaval, que é a alegria do povo e coloquei na escultura os abadás, as roupas, porque o baiano é muito colorido, cheio de confetes e serpentinas. Usei toda essa alegria do Carnaval”, contou Menelaw.

Menelaw Sette com o troféu Correio Folia (Foto: Ana Lúcia/CORREIO)

Conheça mais sobre Filipe Escandurras

Com uma voz inconfundível, Filipe Costa já tinha chegado ao Carnaval de Salvador ainda jovem, começando a tocar no Habeas Copos, na Barra. Com 16 anos, ele viu sua música, 'Caldeira', sendo tocada em um carro de som na praça do Garcia e percebeu que tinha cacife também para estar entre as mais escutadas de Salvador. O artista tem na veia a música, já que o pai é sambista e o irmão compositor. Começou a ganhar visibilidade

O sobrenome Escandurras não consta na certidão de nascimento, mas ele decidiu incluir como nome artístico devido ao guitarrista paulista Edgard Scandurra, da banda de rock Ira!. E pegou! Hoje, ninguém chama o artista pelo primeiro nome, apenas pelo sobrenome artístico.

Só em 2016, o rapaz jovem, de sorriso fácil e carisma único conseguiu emplacar oito músicas no Carnaval de Salvador e que ficaram não só na cabeça, mas também no samba no pé e no "pula, sai do chão" pelos circuitos da festa momesca. São elas:

- Minha Deusa (Cabelo de Chapinha) - Bell Marques;

- Sua Cabeça Tá de Onda - Durval Lelys;

- Descidinha - Babado Novo;

- Eu quero você - Oito7nove4;

- Daquele Jeito - Harmonia do Samba;

- Pega Pega - Psirico;

- I Love - Duas Medidas

- Vai que Cola - Filhos de Jorge.

Dois anos antes, Escandurras viu sua potência em uma canetada que é sucesso até hoje: "Lepo Lepo", interpretada por Psirico. Naquele mesmo ano, o cantor de pagode do Engenho Velho de Brotas ganhou como música do Carnaval. Em 2015, "Pra Frente", de Ivete Sangalo, foi a canção escolhida pelo público e, sem surpresa, escrita por Filipe.

Mas engana-se quem achou que ele escreve apenas axé. A música "Fui Fiel", cantada por Pablo do Arrocha e Gusttavo Lima também teve "dedo" de Escandurras. Além desse sucesso, outro hit que tomou conta do Brasil inteiro foi "Apaixonadinha", de Léo Santana e a eterna Marília Mendonça - que teve o clipe gravado no Pelourinho, em Salvador -.





