CORREIO FOLIA: Troféu da melhor música mistura a magia do Carnaval de Salvador 

O artista tem o olhar de ver beleza em tudo e também o poder de transformar. Foram 12 dias, desde a coleta de madeiras jogadas no lixo ao polimento e pintura da escultura de 60 cm de altura, para sintetizar a magia da maior festa de rua do planeta, o Carnaval de Salvador. E assim ficou pronto o belíssimo Troféu Correio Folia que irá para as mãos do dono ou dona da melhor música da festa, eleita pelo voto popular.

“Peguei a madeira envelhecida, levei para a marcenaria, lixei, poli, ficou nova de novo, aí fiz os moldes de papelão: cortei o violão, sax, o pau-elétrico, todos os instrumentos musicais que fazem parte do Carnaval e adaptei na escultura. Depois colori. Vai unir (o troféu) ainda mais os artistas e a população, porque vai dar a possibilidade de o povo escolher a música do Carnaval”, declara sobre a premiação, o artista visual Menelaw Sete, responsável pela confecção da escultura.

A música do Carnaval será eleita através de votos computados numa enquete disponível no site correio24horas.com.br. O público pode registrar sua preferência, quantas vezes quiser, em uma das 30 candidatas selecionadas. “O troféu é uma celebração e um reconhecimento para quem faz música. Os artistas se esforçam todos os anos para trazer novas canções, ritmos e coreografias, e o troféu nasce para brindar esse talento. E é um projeto muito bacana do jornal, pois a gente tem muita audiência, é público recorde. Então, transforma-se numa forma de nos conectar com os nossos leitores”, celebra a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra.

Até às 18h de quarta-feira (15), quase 20 mil votos foram computados. Na liderança, aparece 'Carol', de Filipe Escandurras, com 72% dos votos. 'Zona de Perigo', de Leo Santana, e 'Deixa eu botar meu boneco', de Oh Polêmico, dividem a segunda posição com 8%.

Cores do Som

Em entrevista em seu atelier no Pelourinho, Menelaw Sete detalhou a sua obra de arte. “Primeiro fiz a composição em cima do pau elétrico, que foi o primeiro instrumento criado por Dodô e Osmar na década de 40, depois veio o tambor, a guitarra baiana, o violão, sax, notas musicais, o sol da Bahia e aí fui muito mais além: abordei as cores do Carnaval, que é a alegria do povo e coloquei na escultura os abadás, as roupas, porque o baiano é muito colorido, cheio de confetes e serpentinas. Usei toda essa alegria do Carnaval”, explica o artista.

Criador do Toféu Correio Feolia 2023, Menelaw Sete batizou a escultura de "Cores do Som" (Foto: Ana Lúcia/CORREIO)

Ele batizou a escultura de “Cores do Som” e diz o porquê. “O som tem cores, na minha concepção. Se você dá uma nota forte, para mim representa o vermelho. Uma nota mais fria, é o azul, mais fria ainda, um verde. Se você dar um som mais estridente, eu vejo um amarelo. Então, cores do som”. A ideia de o troféu ser multicolorido veio também de um momento de reflexão. “Depois de dois anos de pandemia, acredito que a gente precisa dessa alegria para retomar o sorriso que foi perdido durantes esses dois anos, quando muitos se foram”, pontua.

Questionado sobre a sua preferência para “a música” do Carnaval, Menelaw Sete se esquivou, inicialmente. “Gosto de todos os cantores. Todos são meus amigos, de Bell a Léo Santana, então fica muito difícil o coração escolher”. Mas quando pressionado... “Vou mais pelo swing, fico ligado na coreografia, na excitação que a música traz. Acho que quem leva é Léo Santana (Zona de Perigo)”, diz.

E você, já escolheu a sua música ? A votação já está aberta e vai até o dia 21 de fevereiro. O troféu deve ser entregue ao vencedor ou vencedora na Quarta-feira de Cinzas.

Lista e crédito das indicadas

Música: Deixa eu botar meu boneco

Artista: Oh Polêmico

Compositor: Deivison Nascimento Santos

Link

Música: Zona de Perigo

Artista: Leo Santana

Compositor: Adriel Max, Fella Brown, Lukinhas, Pierrot Junior, Rafa Chagas, Yvees Santana

Link

Música: Cria da Ivete

Artista: Ivete Sangalo

Compositor: Ivete Sangalo, Luciano Chaves, Samir Trindade

Link

Música: Mete seu Cachorro

Artista: La Furia

Compositor: Luciano Chaves, Samir Trindade

Link

Música: Venha

Artista: Filhos de Jorge

Compositor: Alexandre dos Santos Pacheco, Arthur Ramos, Gabriel Nogueira, Gileno Gomes, Samuel dos Santos Santana

Link

Música: Lá Ele

Artista: Tierry, Manoel Gomes

Compositor: Tierry

Link

Música: Carol

Artista: Filipe Escandurras

Compositor: Filipe Escandurras

Link

Música: Groove Arrastado

Artista: Grace Profeta, Ju Moraes, Lalá Evangelista, Marcinha BB, Marília Sodré, Rayra Mayara, Sambaiana

Compositor: Ju Moraes, Karla da Silva

Link

Música: Cara de Carnaval

Artista: Timbalada, Bell Marques

Compositor: Antonio Carlos Santos de Freitas, Jorge Enrique da Silva Zarath

Link

Música: Vem Jogando Essa Raba

Artista: Psirico, Filipe Escandurras

Compositor: Filipe Escanduras, Matheus da Costa, Pierre Tavares, Thalles Medina

Link

Música: Locomotiva

Artista: Lincoln & Duas Medidas

Compositor: André Merenda, Lincoln Senna, Marlon Nunes

Link

Música: Carnaval Perfeito

Artista: Banda Eva

Compositor: Felipe Pezzoni, Marcelinho Oliveira

Link

Música: Chão de Flores

Artista: Olodum

Compositor: Breno Casagrande, Paulo Jorge, Vitor Casagrande

Link

Música: Deu pra Mim

Artista: Durval Lelys

Compositor: Arthur Ramos, Gileno Gomes, Ramon Cruz

Link

Música: Não Se Vá

Artista: Leo Santana, Pedro Sampaio

Compositor: Balove, DIGGO, Ed. Nobre, Patrick Ferreira, Vittor Pimentel

Link

Música: Vamo ou Bora?

Artista: XANDDY HARMONIA, Ivete Sangalo

Compositor: Luciano Chaves Dos Santos, Magno Sant'anna

Link

Música: Completou

Artista: Alexandre Peixe, Olodum

Compositor: -

Link

Música: Bombeiro

Artista: Parangolé

Compositor: Breno Casagrande, Fagner Ferreira, Robson Ribeiro, Victor Casagrande

Link

Música: Casa de Bronze (Marca da Fitinha)

Artista: É O Tchan

Compositor: Duller, Beto Jamaica, Compadre Washington,Tony Bllack e Marc Lui

Link

Música: Bora Pro Motel (Ai, Ui)

Artista: Rafa & Pipo Marques

Compositor: BRENO MAJOR, Cantini, Shylton Fernandes, Thallyson Lima

Link

Música: Sol Na Cabeça

Artista: Tomate, Saulo

Compositor: Fabinho Sobrinho, Fabricio Tomate Kraychete, Saulo

Link

Música: Cadê Você?

Artista: Margareth Menezes feat. Vavá Ks

Compositor: Gedeson dos Santos Pereira, Joilson Dias dos Santos, Margareth Menezes Da Purificaçao, Raúl Gonçalves Agostinho Manuel

Link

Música: O Silêncio

Artista: Geronimo Santana

Compositor: Geronimo Santana

Link

Música: POTINHO

Artista: Claudia Leitte, Saulo

Compositor: M1ka, Samir Trindade

Link

Música: Paraíso

Artista: Babado Novo, LUI

Compositor: Anderson Santana Dantas, Luiz Antonio Pereira Sena Jr

Link

Música: Ai Papai

Artista: Anitta, Mc Danny, HITMAKER

Compositor: André Vieira, Breder, Raphael Klismman, Romeu R3, Talia, Wallace Vianna

Link

Música: Soteropolitanamente na Moral

Artista: Daniela Mercury

Compositor: Daniela Mercury

Link

Música: Marinheiro do Amor

Artista: Carlinhos Brown

Compositor: Antonio Carlos Santos de Freitas

Link

Música: Maria Eunice

Artista: Bell Marques

Compositor: Ferrugem e Bia Fera

Link

Música: Favela Venceu

Artista: Igor Kannário e Leo Santana

Compositor: Alê, Marron, Luciano Barros, Peh de Pato e Samuel Alan

Link

