CORREIO inicia lives com gamers nessa quinta-feira (24)

O CORREIO começa nessa quinta-feira (23), no seu perfil no Instragram (@correio24horas), um especial de lives sobre games. Serão três entrevistas especiais com gamers baianos, às 19h, quinta e sexta (25), e às 17h, no sábado (26). O primeiro convidado do Correio Gamer será João Paulo ‘Hirano’, coordenador da Bounce, time profissional de FreeFire. Ele também é um dos sócios da CWG Academy, arena e academia de games que seria lançada no início na Arena Fonte Nova, mas que teve a inauguração adiada por conta da pandemia.

Na sexta, será a vez de Nanda Kruschewsky, streamer e reconhecida narradora de World of Warcraft. Pra terminar, Daniel “Danagorn” Drummond, ex-jogador profisisonal de League of Legends e que, recentemente, treinou a equipe do Snatos em competição do jogo. A condução das entrevistas será do jornalista do CORREIO Ivan Dias Marques.

Hirano, Nanda e Danagorn, convidados do Correio Gamer (Fotos: Divulgação)

De acordo com o presidente da Federação do Estado da Bahia de Esporte Eletrônico (Fabaee), a capital baiana está próxima da regulamentação da prática. “A Bahia conta com um ecossistema cada vez mais favorável ao desenvolvimento do esporte eletrônico”, disse Joceval Rodrigues.



*Correio Gamer é uma realização do Correio com o patrocínio da Hapvida, apoio da Claro, parceria do SEBRAE e apoio institucional da Febaee - Federação do Estado da Bahia de Esporte Eletrônico.