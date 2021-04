CORREIO lança novo aplicativo de notícias nesta quarta-feira (14)

No smartphone, tablet ou desktop, a escolha do dispositivo depende da preferência, mas para facilitar, o CORREIO lança nesta quarta-feira, 14, novo aplicativo, dinâmico e interativo, que permite acesso aos leitores às reportagens e conteúdos especiais do site e impresso. Para os assinantes, o acesso é ilimitado.

Na prática, basta baixar o APP Jornal Correio e usar todos os recursos. Quem já possui o aplicativo de notícias anterior do jornal terá a atualização feita de forma automática. Já os leitores que têm apenas o App do Correio que dá acesso à versão impressa do jornal, terão que baixar o novo aplicativo. A plataforma é totalmente intuitiva e os assinantes podem usar o mesmo login e senha.

A gerente de marketing do CORREIO, Marta Sousa, destacou algumas mudanças em relação à plataforma anterior. Antes, era preciso baixar dois APPs, um de notícias e o outro do jornal impresso, para ter acesso a todo o conteúdo do jornal. Agora, as duas funções estarão disponíveis na mesma ferramenta. As notícias são atualizadas em tempo real e é possível fazer download das matérias.

“O que estamos fazendo é facilitar ainda mais o contato do leitor com o conteúdo do CORREIO. Precisamos estar em todas as plataformas da forma mais acessível e fácil. Esse não é apenas mais um aplicativo, ele é mais uma conexão com o conteúdo do jornal”, afirmou.

Agora, o leitor pode salvar as matérias para ler depois ou fazer o próprio acervo com os conteúdos que ele gosta. É possível também organizar a ordem das editorias de acordo com os interesses individuais, ajustar o tamanho da fonte para melhorar a leitura, e compartilhar o conteúdo de forma prática e rápida.

Outra mudança é que leitores não assinantes também terão acesso às matérias e a versão do jornal impresso, porém com limite de leitura, mas podem usar também todos os outros recursos da plataforma sem nenhuma restrição. Assinantes vão continuar tendo acesso a todo o conteúdo, sem limites e com direito a matérias exclusivas. A gerente de Mercado Leitor, Mara Salmeron, contou que as mudanças implementadas vão ao encontro das tendência mundiais.

“A agilidade da informação é importante, e ter um aplicativo no celular para ter acesso às notícias em tempo real é uma tendência. O CORREIO está buscando isso com a qualidade e o profissionalismo que sempre teve, usando ferramentas para cada vez mais melhorar a experiência do leitor, e afirmando a cultura digital”, disse.

A equipe de inovação CORREIO, gerenciada por Juan Torres, trabalhou por sete meses para desenvolver a nova plataforma. Ela foi apresentada, primeiro, aos assinantes e, depois, para o público em geral e já está disponível para download.

“O lançamento do aplicativo ocorre no momento em que os leitores estão ainda mais conectados e quando o consumo de informações de forma digital é cada vez mais comum para o público que acessa notícias”, afirmou Juan Torres.

Uma leitora fez um comentário na avaliação do aplicativo na semana passada. “A interface está excelente, estou tendo uma ótima experiência. Muito bom ter acesso às notícias do digital e ao jornal no mesmo ambiente”, disse. Outro leitor concordou. “É uma nova experiência. Bem melhor”.

Além de ter acesso ao conteúdo em tempo real, os leitores recebem notificações com as reportagens mais importantes do dia.

PASSO A PASSO

Para baixar:

Faça o download APP Jornal Correio no Play Store (Android) ou App Store (iOS). Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo ou clicar no link - bit.ly/3mGWbQi

Assinante, veja como logar:

Quando o aplicativo abrir, clique no ícone configurações, no canto inferior direito da tela; Depois, siga para Minha Conta, na parte superior da tela; O próximo passo é informar e-mail e senha, e clicar em Iniciar. Importante: é possível também criar ou redefinir a senha clicando na mensagem que fica acima de Iniciar;

Para ter acesso ilimitado ao conteúdo é preciso ser assinante do CORREIO;

A assinatura do CORREIO custa R$ 5,94 por mês, e a edição impressa pode ser lida de forma digital pelo tablet, smartphone e desktop. Por R$ 10,90 mensais é possível também receber a versão impressa do jornal em casa.

NAVEGAÇÃO NO APP

Notícias

Essa é a primeira da 5 abas disponíveis no app. Nela, você verá os principais destaques do momento em todas as editorias. Clique na imagem ou no título da matéria para ler. Veja imagem.

Leitura

Dentro da matéria, você tem a opção de compartilhar, salvar, além de aumentar ou diminuir o tamanho do texto. Vamos falar um pouco sobre todos.

1. Compartilhar

- O primeiro botão é o de compartilhar. Ele estará no canto superior esquerdo e é o primeiro dos três ícones disponíveis.

- Ao tocar no ícone de compartilhar, o celular vai te dar várias opções: mandar por WhatsApp, Instagram ou Email, por exemplo.

- Caso queira mandar para a galera no WhatsApp, basta selecionar o ícone do zap e escolher a conversa para onde deseja mandar a reportagem.

Ao clicar no ícone de compartilhar, o celular te dará opções de outros apps para enviar a notícia que você acabou de ler

2. Salvar ou Favoritar

- Viu uma matéria e quer deixar para ler depois? Ou quer guardar para que possa recuperá-la a qualquer momento. Essa é a função perfeita. O ícone fica entre o 'Compartilhar' e o ajuste do tamanho da fonte. Veja o ícone circulado em vermelho na imagem abaixo.

- Basta dar um clique no ícone circulado em vermelho na imagem acima e a matéria ficará salva entre as suas favoritas. Sempre que quiser acessar, basta clicar na aba 'Favoritos', na parte inferior do app e voilá: todas as suas preferidas guardadinhas.

Após salvar uma reportagem, ela ficará guardada na aba de favoritos, facilitando que o leitor ou leitora encontre quando quiser

3. Tamanho do texto

- Tem quem prefira um texto com letras maiores, tem que goste mais das letras miudinhas. Tudo isso é ajustável. Basta clicar na letra 'A' localizada no canto superior direito da sua tela.

- Arraste para a esquerda ou direita para definir o tamanho. Quanto mais à direita, maior será a Fonte dos textos.

Impresso

A edição do jornal Impresso também está no app. Basta clicar na aba 'Jornal', a segunda da esquerda para a direita e será possível ver todas as edições do CORREIO Impresso, desde o Caderno Principal até os especiais.

Para baixar a edição desejada, basta clicar na setinha vermelha que fica no canto inferior direito da imagem da capa. Ao clicar, ela vai mudar a cor para cinza. Quando o download terminar, o ícone muda para uma lixeira, que você pode clicar quando quiser deletar o arquivo da memória do seu celular.

Personalize

Ao baixar o app, automaticamente você vai seguir todas as seis grandes editorias do CORREIO: Ba-Vi, Sua Diversão, Brasil & Mundo, Só se vê no Correio e Minha Bahia. Mas você pode direcionar suas preferências ciclando no ícone vermelho que fica no centro inferior da sua tela.

Caso deseje apenas informações da editoria de esportes, por exemplo, você deve clicar em editar, no canto superior direito da tela.

Uma nova janela vai abrir e você deve clicar no sinal de - que ficam à direita do nome de cada editoria. Neste exemplo, deixaremos apenas as editorias Ba-Vi e Minha Bahia. Veja o exemplo abaixo

Ainda tem dúvidas de como usar o App? Não se preocupe, nossa equipe vai te atender. Basta entrar em contato com nossa Central de Atendimento ligando para o telefone (71) 3480-9140.