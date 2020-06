CORREIO lança projeto que divulga iniciativas sustentáveis no Dia do Meio Ambiente

Ao contrário do que comumente se pensa, sustentabilidade não é o cuidado voltado apenas para o meio ambiente. Na verdade, ser sustentável é algo necessário para a sobrevivência de qualquer atividade humana no planeta e a pandemia da covid-19, por exemplo, vem mostrando isso.

Não comprar além do que se precisa, consumir de forma consciente, compreender que o que atinge a um também afeta os outros, reaproveitar o possível, valorizar os produtores locais, não descartar plástico em ambientes marinhos, não poluir rios, lagos e lagoas são algumas das medidas que podem e devem ser incorporadas ao cotidiano de cada um.

Foi justamente para mostrar como a sustentabilidade é algo próximo e possível, que o CORREIO lança nesta sexta-feira (5), o projeto Mundo Sustentável, com conteúdos diversos sobre iniciativas que tornam a vida melhor. Diariamente e até o final do mês, o leitor poderá acompanhar nas redes sociais, no site, jornal impresso e na plataforma bit.ly/mundosustentavelcorreio, as informações sobre como se pode melhorar as ações do dia a dia para que todos possam ter mais qualidade de vida.

Reaproveitamento

Como toda grande cidade, Salvador possui diversos pontos irregulares de descarte de lixo. Nesses locais, os vizinhos geralmente sofrem com a presença de insetos e roedores. No ano passado, a Sotero conseguiu mudar cerca de 80 pontos em Salvador, transformando esses locais em jardins para as comunidades locais, conseguindo reinserir 600 plantas nativas e ornamentais. Para conseguir mudar esses ambientes, a empresa lançou mão do reaproveitamento do material encontrado no lixo, mostrando como esse princípio é importante para o tratamento dos resíduos sólidos como algo simples é capaz de mudar significativamente a vida das comunidades.

De acordo com o diretor da Sotero Ambiental, nesse projeto, a opção foi trabalhar com materiais reutilizados que ganharam novas funções. “Reduzimos assim a necessidade de compra e, consequentemente, de fabricação. O resultado vem em forma de benefícios ambientais, já que economizamos água e energia que seriam necessários para produzir um novo produto, ao mesmo tempo em que reduzimos a emissão de gases do efeito estufa”, completa.

Práticas sustentáveis

Líder mundial em celulose solúvel, a Bracell, que tem sede administrativa em Cingapura, possui unidades florestais e industriais na Bahia - com plantios de eucalipto em 31 municípios do litoral norte e agreste do estado e fábrica no Polo de Camaçari. De acordo com o gerente sênior florestal, Bruno Felix, a empresa faz um planejamento estratégico sempre valorizando o meio ambiente e as comunidades localizadas no entorno do negócio, sendo este um pilar decisivo para o sucesso do trabalho.

Uma das iniciativas é a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), unidades de conservação de domínio privado que possibilitam a preservação da biodiversidade. As áreas de preservação ambiental da Bracell na Bahia abrigam, pelo menos, 1.228 nascentes de rios. É praticamente uma nascente para cada 50 hectares de matas nativas. “Isso comprova o elevado grau de preservação destas áreas e contribui para evidenciar que o cultivo de eucalipto não afeta negativamente os cursos d’água, uma vez que as nascentes estão em trechos preservados intercalados com plantios florestais”, destaca o gerente de Meio Ambiente e Fomento Florestal da Bracell, Juliano Dias.

Produtora canadense de metais preciosos, a Yamana Gold, que possui uma mina em Jacobina, no interior da Bahia, também tem como um dos seus princípios institucionais agir de forma sustentável. E isso reflete diretamente em todos os projetos e ações que, dia após dia, transformam realidades, seja da empresa, dos colaboradores ou da comunidade. “Acreditamos que é nosso dever construir legados econômicos, sociais e ambientais, e mitigar nossos impactos em todas as operações. Para que isso ocorra, adotamos uma política de gestão ambiental que segue todos os padrões internacionais”, explica o gerente-geral da JMC, Edvaldo Amaral.

Dentro da política de gestão ambiental destacam-se iniciativas como os controles ambientais que identificam potenciais riscos nas atividades do empreendimento, monitoramento da fauna para a preservação das espécies, uma brigada de emergência altamente qualificada e com equipamentos de ponta para promover a proteção ambiental e segurança nas operações, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, que visa promover a reabilitação ambiental e ecológica das áreas interferidas, além da política de gestão de resíduos visando atingir a meta “Resíduo Zero”. “Em outras frentes, por meio do Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental, promovemos ações junto à comunidade”, revela Amaral. Cerca de 48 mil pessoas foram beneficiadas nas 130 ações realizadas no último ano.

Energia Limpa

Enquanto expande os serviços de telefonia, a Claro mantém o programa Energia da Claro, que reforça compromisso da empresa com a inovação e com a sustentabilidade. Na Bahia, são três projetos em andamento de geração distribuída de baixa tensão: dois deles de produção de energia solar e um de cogeração qualificada, com descarte térmico, que abastecem, antes, lojas e sistemas de rede em todo o estado. Somando todas as iniciativas de geração distribuída da Bahia, ao todo serão gerados pela Claro cerca de 8 MWp em energia 100% limpa e renovável, com 18.540 painéis fotovoltaicos e 10 cogeradores.

Vale lembrar que o programa, lançado em 2017, prevê o uso de fontes renováveis e ações de proteção ao meio ambiente em todas as operações e instalações da empresa de telecomunicações no Brasil. Além da Bahia, o Energia da Claro conta com usinas em Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Além dessas, existem instalações em fase final de implantação, além de projetos em construção nas demais unidades federativas.

Outro exemplo de energia limpa vem do Ceará, onde o HapVida promove, há mais de três anos, o sistema de carros elétricos compartilhados VAMO, sigla para Veículos Alternativos para Mobilidade, uma iniciativa inédita no Brasil e que, em Fortaleza, propaga a cultura dos carros compartilhados 100% elétricos. A iniciativa contribui para a mobilidade urbana e para o meio ambiente, pois não polui o ar. O sistema foi relançado, em dezembro de 2019, na estação da Praça Luíza Távora, no bairro Aldeota.

Os veículos são da marca Zoe Renaults e têm capacidade para cinco ocupantes. Eles possuem freio ABS, direção elétrica, airbags frontais e de coluna, autonomia de 300km proporcionando um maior desempenho, melhor dirigibilidade e mais conforto. O VAMO foi implantado em 2016 em parceria entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza, o Hapvida Saúde (patrocinador do projeto) e a Serttel (responsável pela operação e manutenção).

Desenvolvimento sustentável

Para a gerente comercial do Correio, Luciana Gomes, o conceito de sustentabilidade está diretamente ligado à nossa forma de compreender e conviver com o mundo. “Estamos tão ocupados com as tarefas do dia-a-dia que perdemos a capacidade de perceber as conexões entre as coisas e, geralmente, temas tão importantes ficam de lado”, ressalta.

Para ela, o objetivo do projeto Mundo Sustentável é, justamente, usar o alcance do CORREIO em suas diversas plataformas para informar os leitores e sensibilizar para uma vida mais consciente, sustentável e atuante. “Quando apresentamos iniciativas sustentáveis das mais diversas, de pessoas à empresas e poder público, mostramos que é possível cuidar do nosso planeta inclusive com pequenas atitudes. Nunca é tarde para mudar”, completa.

A proposta da sustentabilidade tem sido incentivada, inclusive, pelo Sebrae Bahia, que tem estimulado a disseminação do conceito em suas unidades e empresas que buscam apoio. De acordo com a coordenadora do Comitê de Sustentabilidade, Márcia Suede, a perspectiva é ampliar a visão do empresário para além das paredes da empresa, fazendo-o entender que a atuação do negócio deve ser economicamente viável ao longo do tempo; ambientalmente correta, gerando o mínimo de impactos ao meio ambiente; e socialmente justa, permitindo que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades.

Para tanto, foi desenvolvido o Sebraelab está dento do Espaço Colabore que é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), e gestão compartilhada com o Sebrae. “No período de um ano, mais de 10 mil pessoas passaram pelo local, entre visitantes e participantes dos 126 eventos realizados pelas instituições gestoras, Sebrae e parceiros”, diz. Dentre os eventos de destaque neste primeiro ano, estão o Startup Day, a Semana do MEI e Semana Sebrae, Semana Design Salvador, Beba Local Bahia (evento de promoção das cervejarias locais que reuniu mais de 1.200 participantes), Hackathon Construtec, Startup Weekend Black e All Saints Day.

