CORREIO promove descontos na Black Friday

Estar bem informado é essencial para a cidadania e o CORREIO sabe bem disso. Nesta Black Friday, o jornal traz ofertas imperdíveis para quem estava aguardando uma boa oportunidade para se tornar assinante.

A promoção é válida para a assinatura digital semestral completa e garante benefícios únicos como: acesso a conteúdo exclusivo para assinantes, descontos com o Clube Correio, navegação ilimitada e notícias enviadas em primeira mão nos grupos de WhatsApp exclusivos para assinantes. Quem preferir receber a edição impressa, também terá a chance de assinar o CORREIO de Fim de Semana com um desconto de 40%.



Com as ofertas, o leitor poderá ter acesso à assinatura semestral digital por R$5 por mês, com o primeiro mês grátis. Além de poder escolher a assinatura de fim de semana anual por apenas R$6,50 mensais. Para conferir as ofertas e escolher a sua, basta acessar o link: bit.ly/BlackFridayCorreio. A oferta segue válida até sexta-feira (26).

Na sexta, a edição avulsa do jornal também será promocional e custará R$1.



A oferta de descontos reais somada a um produto de qualidade tem atraído muitos leitores durante a campanha deste ano, afirma Carolina Coutinho, Analista de Marketing e Vendas do CORREIO. “Muitos leitores que já tem interesse na assinatura aguardam a Black Friday como uma grande oportunidade para efetivar a compra, por isso sempre aderimos à promoção. Oferecemos um preço realmente vantajoso durante a Black Friday para a assinatura de um produto completo, apurado por jornalistas profissionais e com benefícios únicos”, complementa.

Para garantir a assinatura, basta acessar o link: bit.ly/BlackFridayCorreio. A oferta segue válida até sexta-feira (26).