CORREIO realiza seminário sobre o futuro do jornalismo

O jornal Correio realiza, no próximo dia 26, o seminário O Futuro do Jornalismo, que discutirá os novos rumos e perspectivas do setor. O evento, voltado para a sociedade acadêmica e interessados no tema, é uma das ações comemorativas dos 40 do veículo de comunicação e marca o lançamento do Prêmio Correio de Futuro. O encontro será realizado das 8h às 12h30, no Hotel Quality (Rua Dr. José Peroba, 244 – Stiep). As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo bit.ly/jornalismodefuturo.

O seminário O Futuro do Jornalismo, que tem curadoria do coordenador de Inovação do Correio, Juan Torres, contará com apresentação de representantes de três iniciativas inovadoras que se tornaram referência mundial pela maneira como combinam comunicação, design e tecnologia. São eles:

Conrado Corsalette, cofundador e editor-chefe do Nexo, jornal digital que coleciona prêmios internacionais de jornalismo e design, entre eles um Malofiej e dois ÑH.

Patrícia Gomes, diretora de produto do Jota, site focado em cobertura do Judiciário, que acaba de ser eleito a melhor startup de jornalismo do mundo, pela Associação Mundial de Jornais e Editores (WAN-IFRA).

Mário Sérgio, líder técnico da Operação Serenata de Amor, projeto de inteligência artificial (IA) focado na investigação de gastos públicos e responsável pelo desenvolvimento da Rosie (@RosieDaSerenata), uma robô que monitora e divulga gastos suspeitos de deputados federais. Mário é também presidente da Associação Python Brasil (APyB) e gerente do programa de Inovação Cívica da Open Knowledge Brasil.

Correio 40 anos

