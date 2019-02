CORREIO vai transmitir Liverpool x Bahia pela Copa Sul-Americana

O Bahia decide seu futuro na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (21), quando enfrenta o Liverpool uruguaio, em Montevidéu. E o CORREIO vai transmitir as emoções da partida ao vivo aqui no site Correio24horas, a partir das 19h15.

O tricolor precisa vencer o duelo, após a derrota por 1x0 na Fonte Nova. Qualquer triunfo é suficiente desde que não devolva o plcar do jogo de ida, resultado que levaria a decisão para os pênaltis. Caso avance, o adversário na segunda fase será definido por sorteio.

A transmissão do CORREIO é fruto de uma parceria com o DAZN, plataforma mundial de streaming no esporte que chegou ao Brasil em dezembro de 2018 e detém com exclusividade os direitos da Copa Sul-Americana. O grupo também exibe jogos do Campeonato Francês e Campeonato Italiano.