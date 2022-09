CORREIO vence duas categorias do Prêmio Sebrae

Mais um troféu e o CORREIO poderá pedir música. Com dois finalistas na categoria de Jornalismo em Texto, o jornal levou o Prêmio Sebrae de Jornalismo de 2022 com a matéria Startups maduras, de Priscila Natividade, seguida da matéria Pérola do Sertão, de Hilza Cordeiro, no ano passado.

A reportagem que garantiu o título de bicampeão ao CORREIO destaca startups fundadas por pessoas da terceira idade. A matéria conta histórias de idosos que estão por trás de empreendimentos e mostra que os setores mais propícios para esse público empreender são aqueles que atendem demandas da própria faixa etária.

“Tem uma revolução acontecendo aí e essas pessoas são as protagonistas. Quem bom que a gente conseguiu chamar a atenção para a inserção dos idosos, suas ideias e criatividade também dentro das startups, quando isso é muitas vezes só associado ao profissional mais jovem”, declara Priscila.

Startups maduras foi publicada em uma edição de fim de semana, que apresenta reportagens exclusivas. A editora-chefe, Linda Bezerra, destaca que o tema é de grande relevância e reflete a originalidade buscada pela equipe. “A equipe se esmera para trazer conteúdos que não estão na roda. Estou muito feliz com o prêmio, porque o Sebrae é uma instituição séria, que privilegia conteúdos bem apurados. E além da originalidade, o jornal aposta na diversidade”, conta Linda.

Em todo o Brasil, a disputa recebeu 1.141 inscrições de trabalhos, sendo 62 delas na Bahia - maior quantidade da região Nordeste. Como vencedora da etapa estadual, o texto da jornalista Priscila Natividade agora seguirá para a disputa na etapa Regional. Posteriormente, os ganhadores regionais concorrerão na fase Nacional.

“Essa matéria é muito bacana por falar de startups de pessoas com mais de 60 anos, estimulando pessoas que pensam em abrir startups, mas muitas vezes imaginam que já passaram da idade”, destacou o responsável pelo anúncio do prêmio, Rodrigo Teixeira, durante a live de divulgação dos vencedores.

O reconhecimento da relevância do tema exposto por Priscilla, teve os protagonistas registrados pelas lentes da fotógrafa do CORREIO, Marina Silva e a edição do texto realizada pela editora das edições de final de semana, Mariana Rios.

“Ela teve trouxe a pauta, mas sempre me dizia que era um desafio, porque ela é uma repórter de geral, mas com foco em economia e recebeu essa incubência de um seguimento 60+. Fico muito feliz de vê-la trazendo uma pauta premiada, informativa e interessante”, afirma a editora.

No pódio

Também concorrendo na Categoria Texto com a matéria Mulheres lideram negócios de crossfit na Bahia e lutam contra o machismo, o jornalista do CORREIO Jorge Gauthier, garantiu o terceiro lugar na premiação.

Em sua reportagem, Jorge aborda a alta do mercado fitness, com foco especial nos negócios comandados por mulheres. Atletas e ex-atletas falam sobre o machismo que enfrentam diariamente em um meio majoritariamente masculino.

Qualificação e desenvolvimento empresarial também são foco da matéria publicada no final de junho.“É uma honra ter sido finalista dessa premiação tão relevante para o jornalismo profissional do nosso estado que valoriza as histórias de pessoas empreendedoras", diz Jorge.

Melhor foto

Na categoria Jornalismo em Foto, a vencedora foi outra integrante da equipe do CORREIO, a fotógrafa Sora Maia, com a série de imagem batizada de A Cachaça que Jorge Amado não tomou. Os registros ilustram a matéria Conheça o Palácio dos Gatos, publicada em uma edição de fim de semana.

As fotos mostram como o local abriga baianos de todas as profissões, estilos e nacionalidades entre boas histórias, resenhas e mais de 50 tipos de cachaças.

O Palácio dos Gatos mistura poesia, cachaça e um bando de maluco beleza. Até Bob Marley tem lá (Foto: Sora Maia/CORREIO)

“Foi uma matéria muito feliz. Eu estava tentando mostrar um pouco da essência daquele lugar tão peculiar, como é o bar dos gatos. Eu fui com um esqueminha, mas quando cheguei lá tudo mudou. É um lugar completamente vivo. É uma alegria ser premiada e ter esse reconhecimento”, afirma Sora.

Nos últimos 10 anos, o CORREIO conquistou mais de 50 prêmios nacionais e internacionais.