Correnteza arrasta foliões e banheiros químicos no Carnaval de São Paulo

Uma correnteza arrastou foliões e banheiros químicos durante o Carnaval de São Paulo na tarde desta segunda-feira (20). Os vídeos mostram os foliões tentando formar uma corrente e se afastar da correnteza.

As imagens foram gravadas durante a passagem do Bloco Emo na Avenida Luiz Dumont Villares, na Parada Inglesa. Não há registros de feridos ou desaparecidos. Algumas pessoas subiram nos banheiros químicos caídos para não serem levados pela água. Parte do asfalto da avenida se desprendeu com a força da chuva.

Por causa do alagamento, o bloco teve que ser encerrado antes. A produção esperava encerrar a festa por volta de 18h, mas terminou 30 minutos antes.