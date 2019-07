Corrida Duque de Caxias tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 47ª Corrida Duque de Caxias, que faz parte das comemorações ao dia do Soldado. A prova vai acontecer no 18 de agosto, um domingo, com largada no Colégio Militar de Salvador, no bairro da Pituba. A competição vai ser disputada nos percursos de 10 km e 5 km.

Os interessados podem fazer a inscrição através do site da Chip Timing. A participação dos competidores custa R$ 60. De acordo com os organizadores, a corrida terá duas largadas. A primeira será às 7h20, para os corredores de 5 km, e a segunda às 7h30, para o percurso de 10 km. As chegadas também serão no Colégio Militar de Salvador.

A Corrida Duque de Caxias será realizada pela 6ª Região Militar, com a coordenação da Escola de Formação Complementar do Exército e do Colégio Militar de Salvador (EsFCEx/CMS). O número de vagas é limitado ao número de mil participantes.