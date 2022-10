Corrida pelo Outubro Rosa acontece neste domingo (23) em Salvador

Ruas da Barra e Ondina vão ser palco, neste fim de semana, de uma corrida em prol do Hospital Aristides Maltez. No domingo (23), acontecerá o Desafio Outubro Rosa, com 100% da renda revertida para a instituição de saúde. O objetivo é ajudar mulheres a dar continuidade ao tratamento de câncer de mama na instituição.

O projeto é organizado pelo Grupo CAM - Oncoclínicas, em parceria com Itaigara Memorial e Hospital Santa Izabel, e também visa conscientizar a população sobre a importância de ter hábitos saudáveis - incluindo o exercício físico regular.

A corrida terá percurso de 5km, com largada às 6h, no estacionamento ao lado do Ondina Apart Hotel. Os participantes seguirão em direção ao Farol da Barra e retornarão ao bairro de Ondina. A expectativa é de que 550 pessoas integrem a ação. As inscrições têm valor de R$ 50 e podem ser realizadas pelo site www.desafiooutubrorosa.com.br.

O Desafio Outubro Rosa, aliás, faz parte da programação Grupo CAM e Grupo Oncoclínicas, na Bahia, para o mês da conscientização sobre o câncer de mama.

Além da corrida, há também a campanha Meu Combustível Salva, em parceria com a rede de Postos Shell. Ao longo de outubro, parte da renda proveniente dos abastecimentos realizados nos postos Shell da Bahia e Sergipe será revertida para doação de até 5 mil mamografias. Esse é o segundo ano consecutivo da campanha e, no ano passado, foram doadas 1,1 mil mamografias.

“A mamografia é a forma de redução de mortalidade por câncer de mama, pois consegue diagnosticar um tumor em estágio muito inicial. O exame deve ser feito anualmente, por toda mulher a partir dos 40 anos de idade. O diagnóstico precoce dos tumores de mama possibilita que a doença tenha 90% de chance de cura”, explica a Dra. Carolina Argolo, idealizadora do canal @seioquecuido, mastologista do Grupo CAM e mentora da iniciativa.