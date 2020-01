Corrida 'Santander Track&Field Run Series' tem inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a corrida de rua Santander Track&Field Run Series. O Salvador Shopping será o ponto de partida e de chegada da prova, que acontece no dia 15 de março (um domingo). A largada está marcada para às 7h, no Estacionamento do Piso L1 do empreendimento. Há opções de 5km e 10 km.

Em primeiro lote, a inscrição, para adultos, tem valor de R$ 89 e pode ser feita neste link. Clientes Santander têm 25% de desconto para até duas participações, desde que o pagamento seja com cartão de crédito do banco.

A inscrição inclui um kit com bolsa e camiseta Thermodry e itens oferecidos pelo shopping. A retirada será na loja da Track&Field (Piso L2), entre os dias 12 e 14 de março. Os participantes ainda podem colaborar com 1kg de alimento não perecível, que será doado a uma instituição social.

Os atletas que cruzarem a linha de chegada recebem uma medalha. E os cinco primeiros, nas categorias masculina geral e feminina geral, ganham um troféu.

Além da corrida adulta, também há uma versão do evento voltada para crianças, nos mesmos local e dia. A largada será às 9h e o valor, de R$ 50 - a inscrição está atrelada à participação de um adulto responsável.

A prova faz parte do Festival Viva Bem, promovido pelo Salvador Shopping e que terá 5ª edição também no dia 15 de março, no Estacionamento Externo - Piso L1. Na programação, estão música, gastronomia e lazer infantil. A entrada é mediante a doação de 1kg de alimento, que será entregue a uma instituição social.