Corrida solidária Duque de Caxias arrecada alimentos para instituições de Salvador

Em comemoração ao 'Dia do Soldado', no dia 25 de agosto, a 6ª Região Militar, sediada em Salvador, realiza a 48ª edição da corrida solidária Duque de Caxias. O evento, que já teve as inscrições encerradas, arrecadará alimentos para instituições sociais da capital baiana, como o Hospital Martagão Gesteira e as Obras Sociais Irmã Dulce. As inscrições para corrida foram feitas com a doação de 5kg de alimentos não perecíveis.

A Corrida Duque de Caxias, marcada para 21 de agosto, será uma das atrações durante a 'Semana do Soldado', que além do evento esportivo terá uma culto inter-religioso em sua programação. O encontro será no dia 23 de agosto, às 10h, no 19° Batalhão de Caçadores, no bairro do Cabula.

Na data exata do 'Dia do Soldado' também está programada uma solenidade militar na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEX), na rua Território do Amapá, na Pituba, às 9h.

A largada da corrida está agendada para às 7h30 e os participantes também poderão doar alimentos no dia do evento, no posto de doações montado na sede do Colégio Militar de Salvador. Serão três percursos disponíveis: 3km (caminhada), 5km e 10km.

48ª Corrida Solidária Duque de Caxias

Data: 21 de agosto

Horário: Concentração 7h | Largada 7h30

Local: Saída da rua Território do Amapá, na Pituba



Culto inter-religioso

Data: 23 de agosto

Horário: 10h

Local: 19° Batalhão de Caçadores, no bairro do Cabula



Solenidade militar

Data: 25 de agosto

Horário: 9h

Local: Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEX), rua Território do Amapá, Pituba