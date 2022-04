Corsets ganham destaque na moda; confira looks

Sua origem é antiga, vem lá do século XVI, do universo da lingerie. O corset ou espartilho era usado para modelar a cintura das mulheres usando amarrações e dar mais volume ao busto, um costume que foi amplamente popularizado no século XIX, na Era Vitoriana. No início do século XX, seu uso foi sendo atenuado, por causa de sua associação a um padrão torturante de beleza. Passou o tempo e ele voltou como item sensual. As décadas de 80 e 90 foram seu auge fashion atual, graças a Gianni Versace e Jean Paul Gaultier, deixando de ser uma underwear para ficar bem à vista.



Esse revival ganha novo fôlego em 2022 pelas mãos de marcas internacionais como Gucci e Yves Saint Laurent. Aqui em Salvador já tem gente investindo na tendência. A designer Jéssica Dias, nome por trás da Fenty da Bahia, cria peças únicas a partir de upcycling de outros itens de vestuário, que ela garimpava para o seu brechó on-line. "Acabava sempre sobrando algo com ótimo tecido mas cheio de avarias, o que impossibilitava a venda. Por isso, decidi dar um destino a aquele material, comecei a costurar tops e depois parti para os corsets, que se tornaram um sucesso", explica Jéssica. Usamos três criações da Fenty da Bahia para mostrar que o corset é versátil e cheio de bossa.

Lacre

O corset tem um forte apelo sensual, embarcamos nessa estética e combinamos com saia de animal print, mais pochete de paetês e acessórios dourados.

Casual

As releituras mais descoladas do corset são as que trazem o ar esportivo, como esse branco que usamos com calça xadrez e jaqueta jeans cropped. Óculos e colar para arrematar com atitude.

Por cima

Nossa estrela editorial rende uma boa sobreposição. Aqui colocamos sobre uma blusa de telinha, mas pode ir sobre camisa de alfaiataria ou um vestido curto justo, por exemplo.

***

FICHA TÉCNICA

Fotos: Caio Diniz

Produção de moda: Paula Magalhães e Helenildo Amaral

Beleza: Daí Alves, do Salão Sá Marina

Modelo: Kira

Todos os corsets são da Fenty da Bahia e as demais peças da Renner Shopping Barra

Agradecimento: Pousada des Arts, no Santo Antônio Além do Carmo