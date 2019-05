Corte de bolsas de pós-graduação atinge 82 estudantes na Ufba

Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram atingidos pelo corte de bolsas de mestrado e doutorado de instituições de todo o Brasil, anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (8).

Ao todo, foram cortadas 82 bolsas que eram oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Segundo o pró-reitor de pesquisa da Ufba, Olival Freire, a suspensão foi para 72 bolsas de mestrandos e doutorandos e outras 10 de pós-doutorado.

Ainda segundo o pró-reitor, o corte atingiu 5% das 1.570 bolsas da unidade. “Parece um número pouco expressivo, mas a pós-graduação e a pesquisa dependem da existência de alunos e os alunos dependem das bolsas. Então, essa redução não é inexpressiva”, aponta.

O pró-reitor pontua ainda que alguns alunos podem ser forçados a abandonar seus estudos por conta da medida. “São carreiras profissionais e acadêmicas prejudicadas e interrompidas. Essas pessoas terão dificuldade em dar continuidade aos estudos. Temos alunos que vem do interior, de outros lugares do país e não vão conseguir estar aqui sem as bolsas”, exemplificou.

Esse é o caso da doutoranda Laura Sued, 25 anos, que começou os estudos no Instituto de Física neste ano e estava contando com a bolsa. Moradora de Itabuna, no sul da Bahia, a professora ensina em escolas privadas da cidade de segunda a quarta-feira e, nas quintas e sextas, viaja para Salvador, onde assiste às aulas do doutorado.

“Tive que replanejar minha vida toda para poder me dedicar aos estudos. Só de passagem, por semana, eu gasto R$ 270. Guardei umas economias para poder começar, mas, sem a bolsa, vai ficar muito mais complicado”, explicou.

Laura conta ainda que, com o corte, terá que abandonar seus planos de se mudar para Salvador. Ela pretendia morar na capital baiana para se dedicar exclusivamente ao doutorado, mas, sem o benefício, continuará dependente do seu emprego no interior. “Agora vou me esforçar para concluir esse primeiro semestre. O proximo, sem a bolsa, fica incerto para mim. Talvez a solução seja o trancamento ou até o abandono mesmo”, lamentou.

Justificativa

Em nota, o Capes informou que as bolsas cortadas não são de cursos em andamento. Acrescentou ainda que "o congelamento de todas as bolsas ociosas identificadas nos programas de pós-graduação" é uma das medidas iniciais de contenção de gastos realizada pelo órgão.

O documento diz também que "os sistemas de concessão de bolsas da Capes são fechados todos os meses para a geração das folhas de pagamento e reabertos no início de cada mês". No mês de maio, segundo a nota, o sistema "permaneceu fechado para ajuste da concessão de bolsas – recolhimento de bolsas que estavam à disposição das Instituições mas que não estavam sendo utilizadas no mês de abril de 2019 (bolsas ociosas, ou não utilizadas)".

Sendo assim, segundo o órgão, nenhum bolsista já cadastrado nos sistemas de concessão será retirado.

Olival esclarece, no entanto, que alunos como Laura podem começar o curso de mestrado ou doutorado e, depois, participar de seleções para receber o auxílio, à medida em que os recursos vão ficando disponíveis.

Segundo explicou o pró-reitor, as bolsas sem uso não significam bolsas ociosas. Isso porque alguns institutos estavam com o processo de seleção de bolsistas em andamento ou tinham acabado de finalizá-lo. Consequentemente, os novos selecionados ainda não haviam sido inseridos no sistema citado na nota, mas já contavam com o auxílio.

A Ufba tentará sensibilizar a Capes para reverter pelo menos parte das suspensões. “São pessoas que já contavam com a bolsa e terão a notícia de que não vão receber. Para esses casos, principalmente, nós vamos tentar sensibilizar a Capes”, finalizou Freire.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier e colaboração de Thais Borges