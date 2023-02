Cortejo Afro à Fantasia acontece nesta segunda-feira (13)

Nesta última segunda-feira (13) antes do Carnaval 2023, o Cortejo Afro realiza a festa Cortejo Afro à Fantasia, evento temático que vai promover um verdadeiro “Grito de Carnaval”, convidando todos para aproveitar a maior festa popular do mundo com os sentimentos de paz e energia. O show acontece no Largo da Tieta, Pelourinho, a partir das 21h, e ingressos antecipados estão disponíveis no site Bilheteria Digital. Os portões da festa abrem às 19h, com apresentação da DJ Amanda Bueno.

Durante o show, o grupo mostrará a elegância e a força de sua batida percussiva, que se diferencia das demais, por apresentar uma mistura de ritmos africanos, combinados com batidas eletrônicas, músicas latinas, MPB e Pop. Tudo isso, transmitido através de um repertório único, formado por composições da banda, já consagradas pelo público, e releituras de canções nacionais.

Este projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro em parceria com o Grupo San Sebastian, e conta com apoio do Pro-Cultura e Clube Correio.

Serviço: Cortejo Afro à Fantasia | segunda (13), a partir das 21h, no Largo da Tieta, Pelourinho | Ingressos: R$ 120 / R$ 60