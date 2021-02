Cortejo Afro é o convidado do Correio Folia em Casa

O Carnaval do Cortejo Afro esse ano não irá para a rua, mas para a data não passar em branco o projeto Correio Folia em Casa convida, nesta segunda-feira (15), às 16h, o artista plástico responsável pela identidade visual do bloco afro, Alberto Pitta, 60 anos. O papo será guiado pelo colunista Osmar Marrom Martins e transmitido ao vivo pelo Instagram do jornal (@correio24horas).

No encontro virtual, Pitta vai conversar sobre sua experiência de Carnaval com o bloco que tem 22 anos de história e vai refletir sobre o mundo de hoje. “O Cortejo busca, de alguma forma, traduzir o momento com seus temas. Se fossemos para o Carnaval, o tema seria Asas da Liberdade”, explica o artista. “Na verdade, esse será o tema de 2022, porque daqui a um ano ainda estaremos falando sobre isso”, justifica.

Com um trabalho marcado pelas estampas afro-baianas, Pitta utiliza símbolos, ferramentas e adereços dos orixás como fonte de inspiração. À frente dos desfiles do Cortejo desde 1999, o artista empresta seu olhar crítico para suas criações. “Nunca estou dentro do Carnaval sem estar dentro dele de forma crítica”, reforça. “Através do Carnaval, você faz a leitura do que é a cidade e como são as pessoas”, justifica.

Responsável por conduzir o papo nesta segunda-feira de Carnaval, Marrom destaca que o Cortejo Afro tem a mesma importância de outros blocos afros como o Ilê Aiyê, o Olodum, o Ara Ketu e o Malê Debalê. “Cada qual com sua característica, com sua história, mas todos dentro desse espectro do chamado mundo negro”, explica o jornalista.

Pitta, em sua opinião, “é muito zeloso em tudo o que faz, a começar pelos ensaios” e “não à toa que ele é muito querido”. Marrom, então, lembra que os ensaios do Cortejo Afro sempre foram frequentados e elogiados por personalidades como Caetano Veloso e pela cantora islandesa Björk. “Vai ser um papo muito interessante, onde vou abordar tudo isso. Essa história e o trabalho social que fazem”, conta Marrom.

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.