Cortejo Afro faz aquecimento para o carnaval com Psirico e Cicinho de Assis

A noite desta segunda-feira (10) promete ser agitada com mais uma edição do ensaio do Cortejo Afro, no Largo Quincas Berro D´Água - Pelourinho, a partir das 21h. Desta vez os convidados para animar a festa são a banda Psirico com seu pagode energizante e o forró da sanfona de Cicinho de Assis, que junto ào som do Cortejo Afro farão uma festa baiana tradiconal. Além disso o show será aberto pelos setlists do DJ Pimenta.

O repertório dirigido por Alberto Pitta, esquenta o clima ao som das musicas autorais do Cortejo, além das releituras de canções da MPB, do Pop e da batida percussiva, que farão uma uma mistura de ritmos para ninguém ficar parado.

O projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro e conta com os apoios do Clube Correio e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT).

Serviço:

O quê: Ensaio do Cortejo Afro.

Quando: Segunda-feira, 10/12/2018.

Onde: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho / Salvador – Bahia.

Horário: 21 horas.

Quanto: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia-entrada). Vendas antecipadas nos Restaurantes Odoyá e Portal do Pelô (Pelourinho), e na bilheteria do local, no dia do evento.