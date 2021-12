Cortejo Afro faz festa antecipada pra chamar 2022

O Pré-Réveillon no bloco acontece nesta segunda-feira (27), reunindo, além da banda Cortejo Afro, o grupo Afrocidade e os convidados do baile O Pente para participações especiais. Com repertório recheado de sucessos, o Cortejo Afro fará apresentação com direção artística de Alberto Pitta. Durante o show não vão faltar a batida percussiva e experiências estéticas, que unem dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

Festejando a irreverência e diversidade da comunidade preta, o baile O Pente terá como atrações o DJ e produtor musical Pivoman, que mescla o melhor do ritmos afro diaspóricos com aqueles oriundos das periferias das grandes metrópoles pretas, mandando o som ideal para o bailarinx Lucas Montty soltar o corpo. A pista já estará fervendo, quando a cantora Rachel Reis promete um repertório repleto de R&B e pop. Completa a festa, a banda Afrocidade, que toca baseada na identidade musical dos ritmos percussivos, combinado com outros universos musicais.

Serviço: segunda (27), às 21h, no Largo da Tieta, Pelô. Ingressos: R$ 100 | R$ 50. O uso da máscara e apresentação de comprovante de vacinação é fundamental para o cumprimento do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, do Governo do Estado.