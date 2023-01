Cortejo Afro faz primeiro ensaio do ano nesta segunda (2)

Ainda nem deu tempo para descansar do Pré-Réveillon ou do Festival Virada Salvador e o Cortejo Afro convida os foliões para curtir o primeiro ensaio do ano, hoje, no Largo da Tieta, Pelourinho. O show inicia às 21h, mas o os portões do espaço serão abertos às 19h, com animação do DJ Yan Couto.

Uma das bandas mais badaladas do verão soteropolitano, o Cortejo Afro promete trazer no repertório composições da banda como Ageumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto, já consagradas pelo público, além de releituras de clássicos da MPB, mescladas à batida percussiva, para fazer o público cantar, dançar e se divertir.

O Cortejo Afro nasceu em 1998, às margens da Bacia do Cobre, no Parque São Bartolomeu, dentro dos limites do terreiro de candomblé o Ilê Axé Oyá, sob a inspiração e orientação espiritual da Yalorixá Anizia da Rocha Pitta, Mãe Santinha. A banda e o bloco foram idealizados pelo artista plástico Alberto Pitta que, há mais de 40 anos, desenvolve trabalhos ligados à estética e cultura africana.

Serviço - Largo da Tieta, Pelourinho | Segunda (2), às 21h | Ingressos: R$ 80 / R$ 40, à venda na Bilheteria Digital.