Cortejo Afro, Ilê Aiyê e Márcia Short fazem Pré-Réveillon no Pelourinho

Um ensaio de Verão no dia 30 de dezembro só pode ser Pré-Réveillon. E se as atrações são as bandas do Cortejo Afro, Ilê Aiyê e a cantora Márcia Short, é Pré-Réveillon Afro.

Esse é o clima do show que acontece hoje no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, a partir das 21h. A festa é comandado pelo Cortejo Afro, tradicional bloco soteropolitano surgido num terreiro de candomblé, o Ilê Axé Oyá, e idealizado pelo artista plástico Alberto Pitta, que também é diretor artístico do show.

A banda promete agitar o público com o som de suas composições mescladas a releituras de clássicos da MPB, do pop e da batida percussiva. Para isso, será apresentada experiências estéticas inovadoras que vão unir dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

Como convidada da noite, o Cortejo Afro vai receber a cantora Márcia Short, que possui mais de 30 anos de uma carreira marcada pelas participações na banda Papa Léguas, Banda Mel e Bandabah.

Além de Márcia, o mais antigo bloco afro do carnval de Salvador, o Ilê Aiyê, também estará presente. A festa tem ainda show de abertura do Dj Pimenta.

Serviço:

O quê: Pré-Réveillon do Cortejo Afro

Onde: Largo Quincas Berro D’Água (Pelourinho)

Quando: Nesta segunda (30), às 21h.

Ingressos: R$ 40 | R$ 20. Vendas: Sympla. Clube Correio: 50% de desconto na bilheteria do local.