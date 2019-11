Cortejo Afro realiza primeiro show da temporada de ensaios

Dono de um dos ensaios mais tradicionais de Salvador, o Cortejo Afro apresenta hoje, às 21h, o primeiro show da temporada que acontece todas as segundas-feiras, no Pelourinho, até o Carnaval.

A banda promete agitar o público presente com um repertório que vai desde as músicas autorais, passando pela mistura da MPB, pop e a batida percussiva, além de unir a dança e a arte visual. A direção artística do show é de Alberto Pitta.

Os cantores Tatau e Magary Lord são os convidados da estreia que celebra a Consciência Negra e os ingressos estão

à venda no site do Sympla.

Serviço

O quê: Ensaio do Cortejo Afro

Onde: Largo Quincas Berro D’Água (Pelourinho)

Quando: Segunda, 25 de novembro, às 21h

Ingresso: R$ 40 | R$ 20,00 (meia-entrada).

Vendas: Sympla