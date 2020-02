Cortejo Afro recebe Daniela Mercury e Preta Gil em ensaio de verão

Uma mistura do Bloco da Preta com a Pipoca da Rainha vai invadir o ensaio da banda Cortejo Afro, no Pelourinho. O encontro aconteces nesta segunda-feira (10), a partir das 21h, com a presença das cantoras Preta Gil e Daniela Mercury como convidadas para participações especiais.

“Eu não sei se vocês lembram, mas em 2007 eu fiz um carnaval completo com o Cortejo Afro. Foi incrível! Tenho muito orgulho da banda”, disse a filha de Gilberto Gil nas suas redes sociais. A artista é quem comanda o já tradicional Bloco da Preta, que em 2020 vai ser realizado pela 11ª vez, no Rio de Janeiro.

Já Daniela Mercury destacou a sua relação histórica com a música afro. “O meu trabalho é totalmente relacionado com o dos blocos afros. Tenho mais de 59 reggaes e sambas-reggae gravados em 20 álbuns. Eles são os ritmos que predominam na minha música, portanto, são a minha vida”, disse.

No repertório do Cortejo Afro, além das composições da Banda como Ajeumbó, Reza e Eu Sou Preto, já consagradas pelo público, serão interpretados clássicos da MPB e do Pop mesclados à batida percussiva.

Criada em 1998, na comunidade de Pirajá, o Cortejo Afro foi idealizado pelo artista plástico Alberto Pitta, que há mais de 35 anos desenvolve trabalhos ligados à estética e cultura africana e é o atual diretor artístico do grupo. Durante o show, serão apresentadas experiências estéticas inovadoras que unem dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.