Cortejo Afro recebe o Psirico no ensaio desta segunda (9)

O Cortejo Afro dá continuidade a temporada de ensaios nesta segunda (9), com mais uma apresentação no Largo da Tieta, Pelourinho, onde recebe como convidada a banda Psirico, de Márcio Victor. Os portões abrem às 19h com animação do DJ Errari, e o show inicia às 21h. Ingressos antecipados estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

O Cortejo Afro promete trazer no repertório composições da banda como Ageumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto, já consagradas pelo público, além de releituras de clássicos da MPB, mescladas à batida percussiva, para fazer o público cantar, dançar e se divertir.

Este projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro em parceria com o Grupo San Sebastian, e conta com apoio do Pro-Cultura e Clube Correio.

Serviço: Ensaio do Cortejo Afro, com Psirico | segunda (9), às 21h, no Largo da Tieta, Pelourinho | Ingressos: R$ 100 / R5 50