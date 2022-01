Cortejo Afro se apresenta no Largo da Tieta, no Pelourinho, nesta segunda (3)

A banda Cortejo Afro dá continuidade a tradicional temporada de Ensaios em 2022. Nesta segunda-feira (3), a partir da 21 h, o grupo volta ao palco do Largo da Tieta - Pelourinho, para receber os convidados Nêssa e Batekoo.

Os ingressos antecipados já estão à venda nos sites www.sanfolia.com ou www.bilheteriadigital.com. O Cortejo Afro fará apresentação com direção artística de Alberto Pitta. Durante o show, a marcante batida percussiva e as experiências estéticas que unem dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

Nêssa com sua música popular contemporânea e a plataforma de entretenimento Batekoo, com seu misto de linguagens artísticas, completam a festa.

Cortejo Afro

Foi criado em 02 de julho de 1998, na comunidade de Pirajá. Sua origem dentro dos limites de um terreiro de candomblé, o Ilê Axé Oyá, sob a inspiração e orientação espiritual da Yalorixá Anizia da Rocha Pitta, Mãe Santinha, atesta toda a sua identidade, autenticidade e força. O Bloco foi idealizado pelo artista plástico Alberto Pitta que, há mais de 35 anos, desenvolve trabalhos ligados à estética e cultura africana. A entidade, envolvida com esta proposta, desenvolve trabalhos sociais junto à sua comunidade durante o ano inteiro.

Quem é Nêssa

Cantora, compositora e ilustradora, a soteropolitana Nêssa, que começou a carreira em 2018, é representa a música popular contemporânea da Bahia. E segue comprovando isso esbanjando talento e potência em cada faixa lançada, cada feat, cada show. Os fãs costumam dizer que ela é a Beyoncé da Bahia.

Batekoo

A Batekoo é uma plataforma de entretenimento, empreendedorismo e culturas negras, periféricas e LGBTI+ com foco nas juventudes urbanas. Muito além de uma festa, é um polo de conexão entre jovens inquietos, que buscam propor narrativas contra-hegemônicas e transformações sociais no cenário cultural brasileiro.

Protocolos de saúde

Para cumprimento do art. 3º do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, do Governo do Estado da Bahia, o certificado de ciclo de vacinação completo será cobrado na entrada (duas doses ou dose única da vacina) com, no mínimo, 15 dias de antecedência. É obrigatória a apresentação da Carteira de Vacinação (versão Impressa ou Digital).

Serviço

Ensaio do Cortejo Afro

Ingressos: R$ 50,00 (1º lote – meia / promocional) / R$100,00 (inteira)

Abertura: DJ

Convidados: Nêssa e Batekoo

Quando: Segunda-feira, 03/01/2022

Horário: Abertura dos portões 19h

Início do show: 21h

Onde: Largo da Tieta – Rua das Laranjeiras - Pelourinho – Salvador/BA

Vendas: www.sanfolia.com/cortejoafro; https://www.bilheteriadigital.com; e no local do evento