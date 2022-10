Cortejo Afro segue com seus ensaios na Casa Rosa

A Casa Rosa reproduz o clima dos tradicionais ensaios de verão do Cortejo Afro, levando o astral do Pelourinho para o Rio Vermelho. A banda apresenta mais um dos seus eventos nesta sexta (7), a partir das 22h. O show ocorrerá no Pátio Viração, onde o público sentirá a batida percussiva do grupo recebendo a brisa do mar do Rio Vermelho. A casa abre suas portas às 21h com DJ, drinks e comidinhas do Puxadinho Larribar. Ingressos no valor de R$ 60 | R$ 30, com desconto de 50% para assnantes do Clube CORREIO.

O Cortejo faz um repertório recheado de composições da banda, como Ajeumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto, que já são consagradas pelo público cativo, além de releituras de clássicos da MPB. Sua batida percussiva é uma mistura de ritmos africanos mesclados às batidas eletrônicas e ao pop, intitulada de “revolução musical afro-baiana”, que vai fazer o público cantar, dançar e se divertir.

Serviço - Cortejo Afro | sexta (7), a partir das 21h, na Casa Rosa, Rio vermelho) | Ingressos R$ 60 / R$ 30, à venda no local e no Sympla. Clube CORREIO dá 50% de desconto no valor do ingresso

