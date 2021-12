Cortejo Afro volta a promover os seus tradicionais ensaios de verão

O verão baiano está se aproximando e com ele os shows pré-Carnaval que são simplesmente imperdíveis. O Cortejo Afro, por exemplo, volta a promover o seu tradicional ensaio, na próxima segunda-feira (13), a partir das 20h, em Salvador. O agito será realizado sob o tema “O mel do melhor”, no Largo da Tiêta, localizado no Pelourinho.



Com direção artística de Alberto Pitta, a banda promete agitar o público com suas composições, mescladas com releituras de clássicos da MPB, pop e da batida percussiva. Tudo isso para promover experiências inovadoras que vão unir dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

(Divulgação) (Divulgação)

O evento, que terá cobertura do Alô Alô Bahia, é uma realização do próprio Cortejo Afro em parceria com o Grupo San Sebastian e os ingressos podem ser adquiridos através do site sanfolia.com. A entrada só será permitida mediante apresentação do cartão de vacinação.



Lembrando que o Bloco Cortejo Afro foi criado em 2 de julho de 1998 na comunidade de Pirajá. Nasceu dentro de um terreiro de candomblé, o Ilê Axé Oiá, sob a inspiração e orientação espiritual de Yalorixa Anizia da Rocha Pitta, Mãe Santinha. Foi idealizado pelo artista plástico Alberto Pitta, que há mais 30 anos desenvolve trabalhos ligados à estética e à cultura africana e apresenta a releitura de experiências musicais e da estética afro-descendente.

