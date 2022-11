Costa Rica vence Japão por 1 a 0; destino do grupo E só será definido na terceira rodada

A Costa Rica venceu o Japão na primeira partida da Copa do Mundo do Catar neste domingo (27). Com um placar de 1 a 0 para a seleção costarriquenha, a situação no grupo E ficou mais indefinida.

Ainda que o Japão tenha ficado com 56,8% da posse de bola, segundo os números oficiais, a Costa Rica marcou com Keysher Fuller, aos 81 minutos, e ainda manteve vivas as esperanças das quatro seleções do grupo. Para avançar para as oitavas-de-final, a Costa Rica precisa vencer a Alemanha no jogo da quinta-feira (1º).

Já a Alemanha, que estava em situação complicada após perder para o Japão na estreia também está no páreo até se perder para a Espanha na partida deste domingo, às 16h. Se perder, a Alemanha precisará vencer a Costa Rica na terceira rodada e torcer para que a Espanha derrote o Japão. Se empatarem neste domingo, a situação dos alemães é mais confortável - precisariam apenas vencer a Costa Rica.