Cotado para A Fazenda 14 já acusou Marcos Mion de trair a esposa

A lista oficial com todos os participantes do reality A Fazenda 14 ainda não saiu, apenas alguns foram revelados, mas alguns nomes já circulam pelas redes sociais, como o do influenciador digital Alex Gallete. Apesar de ser pouco conhecido, ele já teve seus minutos de fama ao acusar Marcos Mion, apresentador da Globo, de trair sua esposa, Suzana Gullo, em 2020.

Segundo Alex, o comandante do Caldeirão ficou com a modelo Ana Carolina Jorge, mas os boatos não foram confirmados na época. O possível integrante do reality da Record também já fez parte de outro programa da emissora, 'A Casa', que foi exibido em 2017. Três anos depois, o influencer expôs conversas do jornalista com a modelo.

No print, é possível ver uma conversa em que o apresentador responde com emojis à mensagem da modelo dizendo que estava com saudade. Alex ainda comentou: "Acredito 100% na Ana Carolina Jorge, você não está sozinha nesta. Pagar de bom marido para a televisão brasileira é fácil. As máscaras caem".