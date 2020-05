Courtois é contra o Barcelona ficar com título espanhol: 'Perderam do Real'

O goleiro Thibaut Courtois não concorda com a possibilidade de o Barcelona ser declarado campeão espanhol antecipado por causa da pandemia do coronavírus. Quando a competição foi paralisada, a um 11 rodadas do final, o time catalão tinha dois pontos de vantagem sobre o rival (58 a 56).



"Se eles pararem a competição e o Barça for campeão, não me parece completamente correto. Afinal, eles jogaram contra nós e perderam", afirmou o belga, nesta terça-feira, referindo-se ao duelo de 1.º de março, quando os comandados do técnico Zinedine Zidane venceram por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, gols de Vinícius Jr e Mariano Díaz.



"Acho que você deve ser campeão com base em todas as partidas. Você não pode parar 11 jogos antes do final da temporada. Ou terminamos tudo ou não, mas sem declarar campeão", afirmou o goleiro da seleção belga.



"Na Inglaterra eu ainda podia entender que eles declarassem campeão o Liverpool, porque eles têm uma vantagem de 25 pontos. Mas o que você faz com o acesso e o rebaixamento? E com o dinheiro da televisão? Tudo tem um papel importante agora. É difícil."



Questionado sobre a Liga dos Campeões, onde o Real Madrid tem de reverter uma desvantagem de 2 a 1 no primeiro duelo com o Manchester City para alcançar as quartas de final, Courtois disse que tem "confiança" em alcançar uma vitória no Etihad Stadium.



"Temos muita confiança para vencer lá, embora Kevin De Bruyne possa dizer a mesma coisa", brincou Courtois, ao falar de seu companheiro de seleção belga.