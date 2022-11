Courtois pega pênalti, Bélgica sofre mas vence o Canadá na Copa

Semifinalista da Copa de 2018, a Bélgica foi mais uma seleção que estreou com vitória no Mundial do Catar. Os belgas, no entanto, sofreram para superar o Canadá, por 1x0, nesta quarta-feira (23).

Considerado um azarão no grupo F, a equipe norte-americana dominou o primeiro tempo e poderia ter ficado em vantagem no pênalti cobrado por Davies, mas o goleiro Courtois, do Real Madrid, fez a defesa.

Quando o Canadá parecia cada vez mais perto do gol, Batshuayi aproveitou o lançamento, ganhou da marcação e abriu o placar para os belgas ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados. Com mais jogadores experientes, a Bélgica criou bons lances e poderia ter matado o jogo, mas o duelo terminou mesmo com a vitória mínima por 1x0.

O resultado deixa a Bélgica na liderança do grupo F, com 3 pontos. No outro jogo da chave, Croácia e Marrocos empataram por 0x0. Na próxima rodada, os belgas pegam o Marrocos, enquanto o Canadá medirá forças com a Croácia.