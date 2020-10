Coutinho marca, mas Barcelona empata com o Sevilla no Camp Nou

O início de temporada de Phillipe Coutinho em seu retorno ao Barcelona não poderia ser melhor. Boas apresentações, assistências, e elogios de todos os lados. Neste domingo (4), o meia brasileiro repetiu as boas atuações e marcou seu primeiro gol após a volta à Espanha. O resultado, porém não foi o esperado: empate por 1x1 com o Sevilla no Camp Nou.

Phillipe Coutinho chegará à seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa em alta. O meia foi eleito o melhor na vitoriosa partida diante do Celta, na rodada passada, e neste domingo (4) foi um dos destaques diante do Sevilla.

Aproveitando um corte mal feito da zaga do Sevilla, Coutinho anotou seu primeiro gol na temporada logo aos 10 minutos. Ele igualou o marcador, já que De Jong havia aberto o placar dois minutos antes.

Philippe Coutinho voltou ao Barcelona disposto a mostrou que ficou devendo futebol na primeira passagem antes de ser emprestado ao Bayern de Munique. E vem mostrando que pode, sim, ajudar bastante o clube e fazer valer o investimento dos espanhóis para tirá-lo do Liverpool.

Com a igualdade, o Barcelona perdeu os 100% de aproveitamento e está na quinta colocação, com os mesmos sete pontos do Sevilla, o sexto. Mas vale frisar que com dois jogos a menos.