'Covardia', diz Jojo Todynho ao comentar assassinato de ex-namorado no Rio

Jojo Todynho publicou um vídeo no Instagram na segunda-feira, dia 3, para desabafar sobre a morte do ex-namorado Anderson, que foi morto e teve o corpo carbonizado na cidade do Rio de Janeiro.



Ela disse que, apesar de traições e idas e vindas do relacionamento, o rapaz tinha um bom coração e frisou que era uma pessoa do bem. "Poderia ter todos os defeitos, mas era um ótimo homem. É muito triste nós perdermos as pessoas que gostamos, ainda mais por covardia", afirmou.



A funkeira contou nesta terça-feira (4) pela manhã, que virou a noite pensando no falecido. "Tem gente que faz m.... pra caraca o tempo todo, é ruim para os outros e está aí (vivo)", disse. "Ele era grosso, porque eu também era grossa, mas era uma pessoa dez", completou a cantora.