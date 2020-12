Covid-19: após internação, ex-BBB Victor Hugo é transferido para UTI

O ex-BBB Victor Hugo Teixeira apresentou um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19 na tarde de segunda-feira, 21. O influencer foi internado com Covid-19 na última sexta-feira, 19, e precisou ser transferido para um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) horas depois, necessitando de suporte de oxigênio.

As informações foram divulgadas através de nota da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas (Sesau). Segundo nota enviada pela Secretaria ao portal G1, o paciente "segue com quadro clínico estável" e destaca que "está recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica do Hospital Metropolitano de Alagoas".

Victor Hugo deu entrada na sexta-feira, 19, em uma UPA em Maceió, com suspeita de Covid-19. Em seguida, foi transferido para o Hospital Metropolitano de Alagoas. Lá, realizou o teste e obteve diagnóstico positivo para a doença.

A ex-BBB Flay chegou a comentar no Twitter sobre o amigo de confinamento. "Peçam pela vida dele, por favor", comentou a artista em publicação na rede social.

Ela também rebateu críticas após comentários sobre o influencer ter participado de "experiências" dias antes com outras pessoas. "Não é hora de apontar o dedo, apenas orar por mais uma vida em risco", publicou.

O psicólogo estava de férias hospedado em um hotel em Piranhas, Sertão de Alagoas. Recentemente, o influencer participou de uma live de Lucas Guimarães com Carlinhos Maia, e se reuniu com outros participantes do BBB.

A chamada "experiência" aconteceu no Rio de Janeiro. Gabi Martins e Gui Napolitano, que estiveram com VH, foram alguns dos que participaram da festa dada por Carlinhos Maia no último fim de semana. Dentre os convidados, estavam os cearenses Yarley, Rayssa Bezerra e Mileide Mihaile.

A festa, chamada de "Natal da Vila", aconteceu em Penedo, Alagoas, e reuniu celebridades. Nos vídeos publicados por Carlinhos e seus convidados nas redes sociais, as pessoas aparecem sem máscara.

Confira a nota na íntegra:

Nota Sesau

Paciente Victor Hugo Teixeira – Hospital Metropolitano de Alagoas

O paciente Victor Hugo Teixeira foi admitido no sábado (19/12) no Hospital Metropolitano de Alagoas, unidade hospitalar gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O paciente havia dado entrada na sexta-feira (19/12), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Tabuleiro), Galba Novaes, localizada no bairro do Tabuleiro do Martins, com quadro de suspeita de Covid-19.

Por meio da Central de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde, o paciente Victor Hugo Teixeira foi transferido para o Hospital Metropolitano de Alagoas. Na unidade, Victor Hugo realizou o teste RT-PCR, com resultado positivo para Covid-19.

Na tarde desta segunda-feira (21), o paciente apresentou um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19 e segue com quadro clínico estável. O paciente está em um leito de Terapia Intensiva (UTI), necessitando de suporte de oxigênio.

O paciente está recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica do Hospital Metropolitano de Alagoas.

